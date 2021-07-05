فيديو.. ظهور مفاجئ لفيصل الفيصل طليق مريم حسين.. بعد غياب عامين

المستقلة/- منى شعلان/ ظهر عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل طليق الفنانة المغربية، مريم حسين بشكل مفاجئ بعد غياب عامين، متحدثاً عن سبب اختفائه عن مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الفترة الماضية.

وأطل الفيصل في فيديو عبر “سناب شات” بلحية كثيفة، وقال: “بيجوني ناس كتير على إنستغرام يسألوني هذا حساب فيصل فيصل ولا حساب الفانز، حساباتي الآن كلها جديدة عشان كده مفيهاش متابعين”.

وبرر سبب غيابه عن “السوشيال ميديا”، الفترة الماضية، بأن حساباته القديمة كلها أغلقت.”

“يشار إلى أن انفصال فيصل الفيصل ومريم حسين قد تصدر حديث الجمهور بعد زواج لم يدم طويلاً، وكتب على حسابه في “إنستغرام” وقتها: “أعلن انفصالي رسمياً عن مريم حسين وبشكل كامل، وذلك لأسباب خاصة 17/12/2016، وأتمنى لها التوفيق في حياتها”، وحظيت هذه “التدوينة” بردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الزوجان ظهرا في مناسبات وهما يثنيان على زواجهما، إذ أقام الزوجان مجموعة حفلات للاحتفال بزواجهما وإبداء فرحهما به، كما صرح الزوجان لوسائل الإعلام سعادتهما بهذا الارتباط.”

وألقي القبض على فيصل الفيصل، في مطار جدة في شباط\فبراير 2017 بسبب سوء استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي والإساءة إلى زوجته مريم حسين، حيث عمد إلى التشهير بـ“مريم حسين“، وأكد أنها كانت حاملا منه قبل الزواج.

وكان قد تم إطلاق سراح فيصل الفيصل طليق الفنانة مريم حسين، في مايو/آيار من عام 2018، وذلك بعد مرور عام و3 أشهر على سجنه في السعودية.

من ناحية أخرى، أعلنت مريم حسين في وقت سابق أنها ليست السبب في سجن زوجها فيصل الفيصل وأنها سامحته ولا تزال على ذمته، لكنها بدأت بإجراءات الخلع للحصول على الطلاق.

وأثمر زواج مريم حسين وفيصل الفيصل عن طفلة وحيدة اسمها الأميرة لم تظهر في الإعلام حتى الآن.