فيديو.. “ظروف ضرورية” بدور البراهيم تكشف سبب ارتدائها النقاب

المستقلة/- منى شعلان/ أحدثت الفاشينيستا السعودية ، بدور البراهيم، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بالنقاب بشكل مفاجئ، فى أحدث ظهور لها عبر تطبيق سناب شات الشهير.

الأمر الذي دفع متابعيها فى إطلاق بعض الشائعات التي تفيد بإرتداء بدور البراهيم النقاب بشكل نهائي، وعلى الفور حسمت الفاشينيستا السعودية الجدل المثار عبر فيديو مصور لها كشفت من خلاله أسباب ظهورها مؤخراً بالنقاب، لتؤكد أن هناك ظروف ضرورية أجبرتها على ارتدائه لفترة مؤقتة.

وقالت:” أهلا وسهلاً فيكم متابعيِّ طبعاً أنتم مستغربين أنني تنقبت.. الصراحة أنا تنقبت لـ ظروف ضرورية.. وجب عليِّ أن أتنقب.. فيما بعد سأعلمكم بماهية الظروف هذه.. عسى أن تقبلوني بـ نقابي ولا لا..”.

وتابعت بدور البراهيم: “البعض قال إني أنا متنقبة علشان إعلان، لكن مو أنا اللي اتنقب علشان الإعلان، ولكن الموضوع مؤقت، بالفعل بعض الحسابات الفاشلة قالت هذا لكن ده غلط تماماً”.

وأضافت:” أنا ماني عارفة نفسي بصراحة أحس هذا اللوك من زمان أيام أبو عيالي، سبحان الله مغير الأحوال، أنا قلت لكم ترا فترة وبعدين أرجع، ما راح اقعد كدة أنا، بيبين لكم ليش أنا بظهر بالنقاب ها الفترة”.

وكانت الفاشينيستا السعودية قد شاركت متابعيها صورةً لها عبر “سناب شات”، وهي ترتدي النقاب وعلَّقت: “قدِّس نفسك فأنت لست فرصةً ثانيةً، ولست خطةً احطياتية لأحد، أو علاجاً مؤقتاً، إمَّا كمال أو زوال”.

وفى وقت سابق ، كشفت بدور البراهيم عن سبب نزعها الحجاب خلال الفترة الماضية، فقالت إنه في أكثر الأوقات يعيقها أثناء تصويرها مقاطع “سناب شات”، خصوصاً إن كانت داخل منزلها.