فيديو.. ظافر العابدين يفجر مفاجأة بشأن مسلسل “عروس بيروت”

المستقلة/- منى شعلان/ أكد الفنان التونسي ظافر العابدين، صحة الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية، حول تقديم جزء ثالث من المسلسل اللبناني الشهير “عروس بيروت”.

وقال ظافر العابدين، في تصريحات لبرنامج MBC Trending، أن الخبر حقيقي وهو ما حدث بعد مطالبات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الشكر لهم على حبهم للمسلسل.

وأعلن ظافر العابدين، موعد بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت وهو نهاية شهر أغسطس المقبل، كاشفا عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة.

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: “من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت”.

مسلسل “عروس بيروت” من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

وانتهت أحداث الجزء الثاني بولادة طفلة فارس وثريا وخسارة الأسرة كل أموالها بسبب القضية التي لفقها لها آدم، وتركت الأسرة قصرها الشهير لتبدأ من جديد بعدما أعلن إفلاسهم رسميا.

ومن الرسائل التي حملتها الحلقة الأخيرة هو أنه “بالوحدة وتماسك العائلة يمكن تخطي كل المصاعب، وايضًا كل شخص يمكنه أن يختار الحب أو الكره، السلام أم الحرب، هو من يصنع أي قرار يريده في الحياة وكل شيء بيده وحده”.