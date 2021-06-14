فيديو.. طرح كليب ” لو كنت” لـ هيفاء وهبي وأكرم حسني

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ، كليب غنائي جديد ، بالتعاون مع الفنان المصري أكرم حسني وهو العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما ويحمل عنوان “لو كنت” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج الكليب حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة “لو كنت”، ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن إنسانًا فماذا سيصبح؟، وذلك من خلال طرح أفكار تُوضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

وتستمر الألحان ليقدما حوارًا كوميديًا يحمل لمحة من التحدي، مع تصاعد الإيقاع وهبوطه، ليحمل الكلمات بأغنية ستُغير وجه الصيف القادم، وسيكون لها مكانها في الاحتفالات وعلى الشواطئ وفي التجمعات.

الجدير بالذكر أن أكرم حسني أطلق أمس هاشتاج #لو_كنت مع صورة جديدة وكتب عليها “لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف”، بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة معلقه عليها “لو كنت عين مغمضه كنت ابقي برضه شايفه بنفس الهاشتاج، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر ولبنان.

وتفاعل عدد من الفنانين معه وطرحوا عدد من أفكارهم الخيالية، ومنهم أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، مصطفى خاطر، محمد أسامة “أوس أوس”، نادر حمدي، ميرهان حسين ومحمد أنور.