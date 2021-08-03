فيديو.. طرح كليب “كلمة حلوة” لـ شذى حسون ومحمد قماح

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت المطربة العراقية شذى حسون أغنية “كلمة حلوة” الدويتو الذي يجمعها بالمطرب المصري محمد قماح، بعد 15 عاما من مشاركتهما في برنامج “ستار أكاديمي”.

الأغنية من كلمات رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح وإخراج ذبيان سعد، وتقول بداية الأغنية “كلمة حلوة … كلمة كلمة حلوة نفسي أسمع منك يا روحي كلمة حلوة.. خروجة حلوة سهرني سهرة حلوة وأعملي مفاجأة ورقصني على غنوة حلوة”.

ومؤخراً، بررت حسون سبب نشرها غلاف إحدى المجلات التي تتصدرها، وتحتها عبارة “نجمة العراق الأولى” على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقت بجوارها عبارة “نمبر وان”، بعد تصريحات مواطنتها رحمة رياض بأنها نجمة العراق الأولى.

وأوضحت أنها تحب استفزاز الجماهير والناس، ووصفت نفسها بـ”نمبر وان”، عندما وجدت خلافاً على اللقب من جانب فنانات أخريات، موضحة أنها ليست المرة الأولى التي تصفها مجلات وصحف عربية بنجمة العراق الأولى، منذ ظهورها على الساحة منذ 13 عاماً.

وشددت شذى حسون على أنها نجمة العراق الأولى بلا منازع، مشيرة إلى أن لديها تاريخاً وألبومات، وشاركت في مهرجانات كبرى إلى جانب تعاملها مع كبار الفنانين، وبالتالي هي ليست ناجحة بسبب أغنية واحدة أو أغنيتين، أو بسبب أنها تقيم العديد من الأعراس.