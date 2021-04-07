فيديو.. طرح برومو جديد لـ نجيب زاهى زركش للنجم يحيى الفخرانى

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت شركة سينرجي للمنتج المصري تامر مرسي، برومو جديد لمسلسل “نجيب زاهى زركش” بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل “نجيب زاهى زركش” من بطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهو من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل “نجيب زاهى زركش” التعاون الخامس الذي يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعد أن كونا ثنائيا ناجحا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات “شيخ العرب همام” عام 2010، و”الخواجة عبد القادر” عام 2012، و”دهشة” عام 2014، و”ونوس” عام 2016 والذي كان آخر تعاون بينهما.

يذكر أن آخر أعمال الفخرانى الدرامية كانت مسلسل بالحجم العائلى، الذى عرض فى الموسم الرمضانى 2018، وشاركته في البطولة الفنانة ميرفت أمين، ولم يخوض بعده الفنان القدير أى تجارب درامية، خلال العامين الماضيين.