فيديو.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل ” الملك” لـ عمرو يوسف

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة للمسلسل المصري “الملك .. كفاح طيبة”، والذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف ، البرومو الرسمي للعمل، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، عبر قناة DMC.

وتدور الأحداث حول قصة الملك أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، ويعد العمل من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

مسلسل “الملك” مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.