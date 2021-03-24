فيديو.. طرح البرومو الرسمي للمسلسل المصري”بين السما والأرض”

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي للمسلسل المصري”بين السما والأرض” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021 عبر قناة ON المصرية.

ظهر في البرومو الرسمي للعمل الدرامي أبطال العمل محبوسين في مصعد كهربائي، وصراخ وبكاء وخوف من السيدات، ومحاولات التهدئة من الرجال، فيما يظهر شخص يحمل سلاحا ويهدد الجميع، مع التطرق لرد فعل كل واحد منهم تجاه الموقف.

يذكر أن مسلسل “بين السما والأرض” مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، و مستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة من مستويات اجتماعية وثقافية وأعمار مختلفة تتقابل لأول مرة في مصعد كهربائي بأحد المباني في القاهرة.