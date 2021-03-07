فيديو.. طارق العلي يسخر من ظاهرة شرب القهوة بـ”رضاعات الأطفال”

المستقلة/- منى شعلان/ سخر الفنان الكويتي طارق العلي، من ظاهرة تقديم القهوة للزبائن بالزجاجات المخصصة لشرب حليب الأطفال “الرضاعات” التى انتشرت مؤخراً في بعض المقاهي بالكويت، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال طارق العلي، فى مقطع فيديو له: يسمونها أهل الهبات ولكن في هبات حسنة وفي هبات تفشل مو انو يعني غلط ولكن تفشل، يلا هالهبة الجديدة ناس جايين من آخر الدنيا واقفين طوابير لساعات وأعمارهم كبيرة ومو أطفال شو عندكم؟ بقولو بسترجع ذكرياتي وشنو ذكرياتك؟ طوابير على “ممه”.

وتابع طارق العلي: “أنت ليك هيبة في البيت، يخافون منك عيال أخوك ..ممه! في ايه؟ نحنا نقول هبات وما نقول غلط بس مو حلوة بحقكم”.

و أضاف: ” جد الفكرة حلوة في “الممه” مثلا عصير كاكاو إغراء للطفل كي يشرب، ولو رحت مطعم يسوي ركن حلو للأطفال كي تحفزه الأم ليأكل ويشرب يعني (قهوة طفل)، الأم تشرب الكابتشينو في الكوب والطفل في الممه”.

وفي فيديو آخر سأل طارق العلي ، متابعيه ممازحا “هل المطعم خصص لك أي أحد ليقف وراك وقت تخلص “الممه” ليطقطق لك على ظهرك؟.

من ناحية أخرى، أعلن قطاع حماية المستهلك في الكويت عن إغلاق المنشأة التجارية التي تبيع القهوة برضاعات الأطفال، كونها خالفت بذلك النظام العام وفق للقرار الوزاري ٢١٦/ ٢٠١٤”.

هذه الظاهرة لم تكن الوحيدة في الكويت، إذ تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لظاهرة تقديم القهوة برضاعات الأطفال أيضًا في أحد المقاهي بدبي.

وهذا ما دفع باقتصادية دبي، أمس السبت، بمنع انتشار هذه الظاهرة وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “اقتصادية دبي تمنع تقديم المشروبات في رضاعات الأطفال للحد من انتشار كوفيد ولكونه مخالفاً للعادات والتقاليد”.

كما أوضحت أن فرق التفتيش قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة على المقاهي التي قامت بهذه العملية واستدعائهم رسمياً وسيتم التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثاً عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والأضرار التي قد تسببها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها.