فيديو.. “صراع جمال سليمان واغتصاب سهر الصايغ” فى برومو “الطاووس”

المستقلة/- منى شعلان/ طرح المخرج المصري رؤوف عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البرومو الرسمي لمسلسل “الطاووس”، بطولة النجم السوري جمال سليمان، ومن المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.

ويعالج “الطاووس” قضية الاغتصاب والتحرش بشكل مختلف تماما، وذلك من خلال تعرض فتاة تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، لحادث اغتصاب بشع على يد مجموعة من الشباب المدللين من أبناء أصحاب السلطة والنفوذ، لتصبح لا حول لها ولا قوة، وتلجأ إلى محامى ويتولى دوره النجم جمال سليمان من أجل الدفاع عنها.

وبالفعل يوافق من أجل استرداد حق هذه الفتاة، الأمر الذي يجعله يتعرض للعديد من المشاكل، منها تعرضه للضرب المبرح من قبل هؤلاء الشباب، الذي يحتمى كل منهم إلى سلطته ونفوذه، وهم على يقين بأن العدل لن يأخذ مجراه، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأحداث، وتعرض الصراع بين أصحاب النفوذ والفتاة المغتصبة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل يسلط العمل أيضاً على مفهوم الوحدة الوطنية من خلال احتضان سيدة مسيحية والتي تقوم بدورها الفنانة القديرة سميحة أيوب، للفتاة المغتصبة ومساعدتها على تجاوز هذه المحنة.

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.