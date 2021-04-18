فيديو.. صراخ وانهيار.. دينا الشربيني تتصدر الترند بسبب مقلب رامز جلال

المستقلة/- منى شعلان/ وقعت الفنانة المصرية دينا الشربيني ، ضحية لرامز جلال في الحلقة السادسة من برنامج المقالب “رامز عقله طار”، وفور عرض الحلقة تصدرت الحلقة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر بسبب الشربيني.

وفي بداية الحلقة قال رامز ساخرًا من دينا الشربيني: “أيقونة النجاح والمثابرة نجمة أماكن السهر وحوت الفن، سمعت أنك قاعدة في البيت حزينة”، وأثناء هبوطها من السيارة قال: “أنزلي يا مكسورة الجناح يا برنسيسة الجراح.. مالك خاسة كده ليه مافيش حاجة تستاهل”.

وسخر رامز جلال من حذاء دينا الشربيني مقتبسا كلمات أغنية لعمرو دياب قائلًا: اللى عنده جزمة زي ديا ..دينا اللي مفتقدة الحنان ..الجرح غائر والقلب حائر”.

وأصيبت دينا بحالة انهيار شديدة خصوصا عند القفز من الـ Hop Drop، وانسحبت سريعا من لعبة الحرب بعدما تعرضت لإصابة في القدم بسبب طلقة أطلقها رامز جلال.

وبعد انتهاء المقلب وجه رامز جلال سؤال واحد لدينا الشربيني عن الشخص الذي تتمنى أن يقع في المقلب نفسه، وردت الفنانة بأن الرعب الذي رأته لا تتمنى أن يمر به أحد، وعندما أصر رامز على الإجابة عن السؤال قالت له مازحة: “أتمنى تمر أنت بنفس المقلب”.

ويقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يزيد من فزعه وخوفه.