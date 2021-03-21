فيديو.. شيرين عبد الوهاب تطرح كليب”هي الدنيا”

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب ، أغنية جديدة تحمل اسم “هي الدنيا” ، إحتفالا بعيد الأم، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “هي الدنيا” من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي، وحققت الأغنية أكثر من 52 ألف مشاهدة فى ساعات قليلة من طرحها.

وتقول كلمات الاغنية: “اللى سندت عليها وقعت، وقفت ومسكت ايدها، اللى حفظت الشعر عشانها وغنيته لها في عيدها، أول دلع ادلعته، أحلى كلام حلو سمعته، أمي الغالية وست والناس، نعمة وعمري ما أعوضها، هي الدنيا، هي الدنيا، هي اللى أنا من وأنا في اللفة معايا بالثانية، هي الدنيا، هي الأغلى وهي الأولى، في منزله تانيه”.

وفى سياق آخر ، نفت شيرين عبدالوهاب، غناء تتر مسلسل” لحم غزال”، للفنانة غادة عبد الرازق، وقالت عبد الوهاب في تغريدة لها:”بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن. تصبحوا على خير”.

يذكر أن مسلسل “لحم غزال” من بطولة غادة عبد الرازق والفنان الكبير عمرو عبد الجليل وشريف سلامة، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، والمسلسل من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.