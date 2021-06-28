فيديو.. شيرين عبدالوهاب تفجر مفاجأة بشأن التسجيل المسرب لوالد زوجها

المستقلة/- منى شعلان/ خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لجمهورها بتسجيلين صوتيين، نشرتهما على جزئين، عبر حسابها بموقع “تويتر” ردت على التسجيل الصوتى المسرب لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، والذي أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، لتنفي ما جاء به مؤكدة على استمرار علاقتها بزوجها.

وطمأنت شيرين في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر: جمهورها، وأكدت أنه لا يوجد خطر عليها ولا على أولادها، قائلة: “كل الناس اللي بتحبني أنا بخير مفيش خطر عليا ولا على والدي اللي حصل مش هينفع أرد عليه في كلمتين”.

وأكدت شيرين أن زوجها حسام شخص عظيم ودافعت عنه إذ قالت: “حسام إنسان من أنضف رجال الدنيا و محترم ومتربي وبيحبنى اكتر من نفسه، وما يستاهلش كم القسوة دي”.

وتابعت: “الرجل اللي ربنا حطه في طريقي، كان سبب في إنه يبني شخصيتي، ورجع لي الثقة لنفسي تاني ربنا بعتهولي في طريقي”.

وأردفت: “من ساعة لما اتجوزني ما عملش لنفسه أي حاجة، وحماتي اللي هي مامته إنسانة عظيمة لأنها ربت إنسان عظيم”، وطالبت من الجمهور الدعاء لها بالذرية الصالحة.

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

كما دافعت شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب ووالدته، بعد زعم والد زوجها أن حسام يتحكم بحسابات شيرين المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كما ذكر فيه عن كره والدة حسام لشيرين.

وأكدت شيرين عبد الوهاب، أن ما تردد غير صحيح بالمرة، مشيرة إلى أن زوجها حسام حبيب غير مسؤول عن أي توكيلات خاصة بها وجميع “الفيز” الخاصة بها باسمها.

وأضافت شيرين مدافعة عن زوجها إذ قالت: “جوزي ابن ناس محترمة وعيلة محترمة، ما قبلش إن حد يتكلم عليه كده، ولا هو ولا والدته، والناس اللي زيه مش موجودين، لو كان عاوز يستفيد مني كان عمل أغنية سنجل ليه”.

واستطردت: “أنا حاسة مع حسام بالأمان، كفاية إنه خرّج من حياتي كل الناس اللي كانت بتستغلني والثعابين والحاجات الفاسدة”.