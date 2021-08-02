فيديو.. شمس الكويتية توبخ متابعة وصفتها بـ”العجوز”

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة شمس الكويتية مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، وبخت فيه متابعة، وصفتها بـ”العجوز”، وتحدتها بأن تصبح مثل جمالها عندما تصل إلى عمرها.

وردت “شمس الكويتية” عليها خلال الفيديو قائلة: “حبيبتي أنا عجوز.. أوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك”.

وأضافت: “وريني كيف يتقاطعون عليكي الرجال، أنا حتى من الكواكب، حتى من الفضاء يدورون علي، أنا والله لو أحط في بالي أطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص في كل أكونتاتي وربي تقولون شنو مافي غير هالمره كل العالم تبيها”.

وختمت “شمس الكويتية”، بقولها: “عيوني أوصلي عمري وخذي ربع اللي أنا فيه.. ما بقول شهرة ولا إني فنانة.. لا في إن أنا الله سبحانه أعطاني القبول”.

وكانت شمس الكويتية خلال الأيام الماضية ردت بحدة على متابع اتهمها بتعمد الإغراء في إطلالاتها، فقالت في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “كيفي، أنا ألبس لنفسي أنا أحب ألبس مو مستور وأحب ألبس من غير هدوم، أحب لما أشوف رقبتي طالعة أنا أحب أمشي كده”.

وأضافت: “إذا بتفكر اني بغيرك فأنا مو شايفتك ولا أعرفك عشان أرضيك وبعدين تلاقيك إنت ثلاثة أرباع كرش وكأنك سوبر ماريو ليش اغريك أصلاً.

وتابعت: “ممكن أغري حد حلو أغري حد يسوى العالم تركض وراه عنده بواخر واقفة على البحر وأسطول طيارات واسم مولع الدنيا، والكل يدوّر عليه، أغريك إنت شو أدوّر فيك!!”.

وتوّجهت إلى الجمهور بقولها: “المفروض كل واحد فيكم يضع مرآة أمامه ويرى نفسه ويسأل نفسه هل هو أهل لكي تتقاطع عليه الحريم وتغريه”.

وأكملت: “وحدة غيري فكّت راسها ولبست الشرف وعملت عليكم دور الشريفة العفيفة والنظيفة وتطلع ثلاث أرباعها محجبة، وأنا أستحي ألبس هذا اللباس، بس بالعام ما يلبسون شذي، ولما تيجي تسألها انت يا حبيبتي مع مين عشتي علاقة حب فترد أنا والله أحب بس أبي”.

وتساءلت في ختام حديثها: “لماذا تريدون الناس أن تكذّب عليكم؟ كل إنسان مع قلبه وربه لكن أنا ما أبيع شرف فألبس ما أحب لباسه وأحب استمتع بجمال جسمي، وخصري حلو، وحاطة باروكة لشعري”.