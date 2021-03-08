فيديو.. شمس الكويتية تهدي العراق أغنية “خط الخطر”

المستقلة/- منى شعلان/ أطلقت الفنانة ​شمس الكويتية​ أغنية خليجية جديدة بعنوان “​خط الخطر​” التى تهديها لجمهورها من الشعب العراقي ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات قصي عيسى، ألحان محمود الغيث، وتوزيع مهند الغازى، وتخطت حاجز الـ150 ألف مشاهدة بعد 24 ساعة من إطلاقها.

تقول كلمات الأغنية

حبك عبر خط الخطر صار بشرايني

ماكو بشر غيرك قدر يبقى حلو بعيني

مانقص حبك حتى من فارقتني

وصدق بهذا العالم انت الي تهمني

ولا هزني حد قبل وبعد حبك ولا شغلوني

اصلا ولا غيرك حلى بعيني من حبوني

ومدام احبك هالقد ماحد يهزني ماحد

مادري وش مسوي لي مخليني ماحب غيرك

من هالسع احبك و الحد للسماء روحي تصعد مادري وش مسوي لي مخليني ماحب غيرك

أخذ الجمل بما حمل والله ما امنعك

الذله من يبدي الحزن لك وين اللي وجعك

احبك اني وخايف تنوخذ مني

الموت يمشي وياي من تمشي عني

وماقل الهوى مو من سوى ولا غرامك خلص

الحب اشتعل لاتظن اقل مني

صعب تتخلى

وبقلبك ابقى قاعد مجروح بس معاند

ودام احبك هالقد محد يهزني محد

مادري وش مسوي لي خليني ماحب غيرك

من هالسع احبك و الحد للسماء روحي تصعد مادري وش مسوي لي مخليني ماحب غيرك

من ناحية أخرى استطاعت المطربة شمس الكويتية مؤخراً من حفر اسمها في مصاف العالمية بأغنيتها المصورة “شيزوفرينيا”، والتي ترشحت بها لأكثر من 8 جوائز موسيقية في عدة مهرجانات كبرى.

حيث تمكنت شمس خلال الكليب من الاستحواذ على الاهتمام العالمي في سابقة تعد هي الأولى من نوعها في العالم العربي، عبر ترشيح “شيزوفرينيا” رسميًا لثماني جوائز موسيقية في أمريكا وأوروبا وآسيا.

وتعد شمس أول فنانة في العالم العربي تنال هذا الكم من الجوائز العالمية عن عمل غنائي مصور.