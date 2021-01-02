فيديو.. شمس الكويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب: جاهلة لا تتمتع بالوعي

المستقلة/ منى شعلان/ هاجمت الفنانة شمس الكويتية المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، ووصفتها بأنها “جاهلة لا تتمتع بالوعي”، فى لقاء تليفزيونى لها عبر برنامج “سندريلا” مع الإعلامي صالح راشد.

وجاء انتقاد شمس الكويتية للفنانة شيرين ، رداً على تصريحات سابقة لها أثناء وجودها على المسرح بعد أن وصفت النساء اللواتي لم يتزوجن بـ”العوانس”.

وعلقت شمس على ما صرحت به شيرين عبد الوهاب،قائلة:” لا يوجد امرأة عانس لكن يوجد امرأة لا تريد الزواج”، متابعة:”أغلب الفنانين ما عندهم ثقافة لدرجة خلو الناس تفهم إنه الفنان لازم ما يكون عنده ثقافة ولا وعي وهو بس يغني لو اتكلم يجيب العيد”.

وأضافت: “الفنانة شيرين ما عندها وهي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني هي غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس”.

وأردفت: “ما في امرأة عانس في امرأة ما بدها تتزوج والزواج مو مقياس إنها كاملة أو ناقصة ومو معنى إنها متزوجة مرتين إنها كدة واصلة لحالة الإنسانة الراقية، الصراحة ما حبيت تصريحها ده ابداً، مع إني أنا شيرين كصوت وأغاني أعشقها وأحسها”.

ورفضت شمس الكويتية الحديث عن عدد مرات زواجها:” عندي أكثر من تجربة زواج لكن ما أحب اتحدث عنهم ولكن في كل مرة الانفصال كان بالاتفاق دون مشاكل ولم يحدث مرة أن وصلت لمرحلة الكراهية لاني كنت اقرر الانفصال بمجرد الوصول لعدم التفاهم”.

وعن سبب عدم ظهور أزواجها مثل باقي الفنانات قالت: “أن هو يكون زوحي مو مدير أعمالي، فغير منطقي إنه يشيل شنطتي ويكون ورايا في كل مكان، يعني أنا مو هرتبط شخص يكون شيال شنطة ولا هرتبط في شخص يسترزق من وراي هرتبط برجل احتمي فيه”.