فيديو.. شمس الكويتية تدفن نفسها على يد قارئ قرآن سنغالي.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ روت الفنانة شمس الكويتية عن تجربة غريبة عاشتها إذ خاضت تجربة دفن نفسها تحت الرمال أكثر من مرة حتى تشعر بإحساس الموت.

وقالت شمس الكويتية خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “العرافة”، “كنت أريد أن أجرب هذا الإحساس، وأجرب فكرة الموت، فماذا يحدث في هذه اللحظة؟ ولأراجع نفسي، ففي وقتها لا يكون معك أحد سوى نفسك”.

إذ قالت لها مقدمة البرنامج أنه كان من الممكن ببساطة أن تبقى في غرفة نومها وتطفئ الأنوار، لكن شمس ردت بأنها أرادت خوض التجربة كامل، فثقل الرمل على جسد الإنسان له شعور مختلف، وأنها خاضت هذه التجربة عندما دفنت نفسها على شاطيء البحر، وكان بالصدفة على يد قارئ للقرآن جنسيته سنغالي.

وحول المدة التي استغرقتها شمس مدفونة تحت الرمال قالت إنها 20 دقيقة، شعرت خلالها بآمان تام وسلام، وبأن هذا المكان أفضل من الدنيا، وفي البداية كان وجهها مكشوفًا تحت الرمال لكنها طلبت من الشخص الذي دفنها أن يغطي وجهها بالرمال حتى تعيش التجربة كاملة.

أما عن أكبر ذنب جاء في بالها وهي مدفونة قالت: “شعرت بذنب أنني أهملت أمي بسفري وغيابي عنها كثيرًا، كما خشيت أن أكون ظلمت أحدًا دون أن أشعر، فأخطائي ليست متعمدة، لكن هناك أخطاء، وشعرت بأنني بين يدي من رحمته أوسع من ذنوبي، وكنت أتمنى الموت في هذه اللحظة”.

وأضافت شمس الكويتية: “أعرف أن هناك الكثير من الناس تتمنى أن أموت، فأنا شخص واقعي وصريح”، متابعة: “الغرور هو نقص.. ولا أحب الغيرة والشك ولا حب التملك وأكرههم كثيرًا.. وكل راجل دخل حياتي شك فيّ، وكان يريد أن يتملك حياتي، وذلك لأنني فنانة متحررة فكريًّا، وشخصيتي يُعجب بها الكثير من الرجال، ثم بعد أن يكتشفوا حقيقتي ينتهي الأمر بالانفصال.. رغم إنني اختيار رائع وبضاعة كويسة”.

وعلى جانب آخر قالت الفنانة شمس الكويتية إن وضع الأغنية الآن مختلف، ونعيش في زمن الأغاني فيه أهم وليس المطرب الذي يغنيها، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة آمال ماهر ونوال الكويتية، ولا تحب وضع نفسها محل التقييم، قائلة: “أنا خارج التقييم.. اعتبروني أتفه شخص دخل الوسط الفني العربي”.

أكدت شمس، إنها لن ترتبط بأي شخص في الوطن العربي، وقالت: ولا رجل في الوطن العربي يستحق أن أرتبط به، قائلة: اللي هيتجوزني مش محتاج مثنى ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شيزوفرينيا.

وتابعت مؤكدة أنها لا يمكن أن تتزوج برجل متزوج، قائلة: الشخص المتزوج مبيدنيش وتقدم لي الكثير من الأشخاص المرتبطين وكنت بينهم”.

وأوضحت: لم أرتبط بحد مجهول وكل اللى اتجوزتهم لهم ثقل سياسي واجتماعي، ولم أتعرض لمرة واحدة للخيانة لأنى بوفر كل شيء اللى ميخلهوش يبص لغيري وكل الرجال اللى وقعوا في غرامي كانوا مخلصين والتلاتة اللي اتجوزتهم بيحاولوا يرجعولي ولكني تجاوزت المرحلة بتاعتهم.

وتحدثت شمس عن أزمتها مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر، قائلة: أنا أحبه كثيرًا، والأزمة كانت بسبب ملابسي في أحد المهرجانات الفنية.