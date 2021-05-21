فيديو.. شقيق سمير غانم يكشف السبب الحقيقي لوفاته

المستقلة/- منى شعلان/ كشف شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم، عن السبب الحقيقي وراء فاته قائلا: “الفطر الأسود هو السبب”، متابعا أنه كان في منتصف مرحلة الإصابة بوباء كورونا والذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي.

أضاف، في تصريحات متلفزة أن شقيقه أصيب بالفطر الأسود في عينه اليمني ، ولفت إلى أنه “من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان”، مشيرا إلى أنه كان لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالسا.

وواصل أن شقيقه كان في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كانوا يزورونه في غرفته.

وانهار شقيق الفنان سمير غانم عقب تشييع جثمانه، وتوديعه لمثواه الأخير، وودع الراحل بكلمات مؤثرة قائلًا: “مع السلامة يا حبيبي”، وقام بتقبيله داخل سيارة الموتى، أثناء خروج الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر

من جانبه كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن سبب وفاة الفنان الراحل حدثت نتيجة مشاكل في الكلى ، وليس بسبب فيروس كورونا مضيفا أثناء مشاركته في تشييع جثمان سمير غانم، أن الوطن العربي فقد قيمة فنية كبيرة للغاية، وأنه أحد رموز الكوميديا في العالم، فهو أضحك الكثير من الأجيال طوال مسيرته الفنية.

وقام عدد كبير من الفنانين بنعي سمير غانم على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخيمت حالة من الحزن الشديد على الشعب المصري بعد معرفة خبر وفاة الفنان القدير سمير غانم.

وقالت الفنانة إلهام شاهين إن دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها سمير غانم، فلا نريد أن نُعلم دلال عبد العزيز بخبر رحيل سمير غانم”، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة إلى حد ما.

وتوفي سمير غانم أمس الخميس 20 مايو بعد تدهور حالته الصحية، وتم تشييع جنازته من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الجمعة اليوم، وتم دفنه بمقابر العائلة.