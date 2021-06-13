فيديو.. شقيقة أصالة نصري تهاجمها وتكشف تفاصيل صادمة

المستقلة/- منى شعلان/ خلقت ريم نصري شقيقة الفنانة السورية أصالة، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشور منسوب لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم من خلاله شقيقتها أصالة.

ونشر الحساب عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام،صورتين ، إحداها لشقيقتها أصالة من إطلالتها يوم أمس في حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، من رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، وصورة لتحليل الحمض النووي DNA مكتوب عليها: “هذه الغمامة البيضاء التي تعلو اللون الأحمر هي DNA يا سادة”.

وهاجم الحساب الفنانة أصالة، بتعليق جاء فيه: “زمن دي ان اي الماديات والكذب والنفاق والتملق زمن وسخ فيه الإنسان بيطلع من جلده ومن دمه وبيغيروا حسب مصالحه وصورته الشيطانية.. اللي تظهر بهيئة ملاك.. زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلك”.

الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور حول ما إذا كان الحساب بالفعل يخص ريم نصري شقيقة أصالة أم أنه مفبرك ويستغل اسمها، لإثارة الجدل، لتخرج ريم عن صمتها وتؤكد أنه حسابها الشخصي الثاني لها، مشيرة إلى أنها غاضبة من أصالة بسبب زيارتها للبنان لحضور حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، ولم تذهب لزيارتها.

وأوضحت ريم نصري على لسان الإعلامي السوري أحمد الدرع، أنها تفاجئت من أصالة بسبب حضورها حفل زفاف الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، من رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، ولم تحضر حفل زفافها الذي أقيم في بداية عام 2021، أو تبارك لها عبر صفحتها.

وقال أحمد الدّرع، نقلًا عن ريم نصري، مستاءة بسبب عدم هجران شقيقتها أصالة لها بعد مصالحتهما: “كنت أسرق الدقائق متل متل باقي المعجبين وشوفها عند الكوافير.. تعاملني كباقي المعجبين”.

وفي تسجيل صوتي لها أرسلته للإعلامي السّوري قالت فيه: “يقولوا اللي يقولوه.. أنا بجسمي ما عاد في مكان لوخزة إبرة.. أتمنى من رب العالمين كل من قام يحاربني ويجرحني بالحكي.. الزمن دوار وكل انسان متل ما بيزرع متل ما بيحصد.. كل الناس اللي عم يلوموني ويعملوا عنتريات الحبّ.. أتمنى إنه يمروا بجزء بسيط من اللي مرقنا فيه أنا وكل عائلتي”.

وأكدت ريم نصري، أن أي صورة جماعية سوف تجمعها بالعائلة بعد ذلك ستكون مزيفة، وأي رد سيراه الجمهور بعد هذا الهجوم، أوضحت أنها ستكون مجبرة عليه، وقالت: “لهلأ ما نمت من وقت سهرة جيسيكا عازار”.