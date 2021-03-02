فيديو.. شبيه الراحل مشاري البلام يثير ضجة على السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ أثار مواطن تركي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في فيديو متداول يتضح من خلاله شدة الشبه بينه وبين الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام ، الذي رحل عن عالمنا مساء الخميس الماضي عن عمر يناهز 48 عاما، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة: “شبيه المرحوم مشاري البلام في تركيا.. يمكن في ناس تشبهه لكن ما في أحد يشبهه في أخلاقه ورقيه وطيبته.. الله يرحمك يا مشاري”.

في السياق ذاته اتهمت الإعلامية مي العيدان، إحدى الفنانات ، دون أن تذكر اسمها بأنها السبب وراء إصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا، من خلال تغريدة لها، قالت فيها: “مشاري البلام لم يصب بكورونا خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة نقلت له العدوى حيث كانت مصابة بكورونا واستمرت في التصوير دون أن تُبلغ بإصابتها”.

وروى والد مشاري البلام، اللحظات الأخيرة قبل وفاته في تصريحات تليفزيونية ، قائلا: “هو راح المستشفى وكان عنده شوية ضيق في التنفس، وأخذ الجرعة الأولى من التطعيم وحرارته ارتفعت في نفس اليوم في الليل.. وبعدها راح إلى المستشفى مرة أخرى، وقالوا له بك أعراض كورونا، وأعطوه إبرة الكورتيزون، وثاني يوم دخل العناية المركزة.. وأنا أول ما عرفت أنه أخذ هذه الحقنة قلت خلاص انتهى.. لأنني سمعت أن الكورتيزون يتعارض مع اللقاح”.

وتابع: “يعني أنا عندي صديق مريض بالقلب ويأخذ علاج الكورتيزون، ولما راح يطعم سألوه، فلما عرفوا قالوا له ما بيصير تأخد اللقاح فاشلون صار إنه ابني يأخذ الكورتيزون وهو كان لسه مطعم، هون السؤال.. وما حدا من الأطباء قال لنا الحقيقية، أو حتى سألنا إذا كان ينفع يأخذ إبرة الكورتيزون أو لا”.

وأكد البلام أنه لا توجد نية لديه لمقاضاة وزارة الصحة الكويتية لأنها في النهاية ملتزمة بما تقره منظمة الصحة العالمية، مضيفا “إللي أنا واثق منه إنه مو لقاح كورونا إللي يذبح، لكن إبرة الكورتيزون هي إللي تذبح وتموت”.

واختتم حديثه باكيا: “ما توقعت أنه كل هالناس وقفت معنا وعزتنا سبحان الله، يعني مئات الآلاف مو ألف ولا ألفين، وفيه ناس بتموت ما حدا يدري عنهم،وأهم شيء إنه الكل اتفق على أنه إنسان خلوق، يعني مشاري أدخل على كل بيت بسمة، وترك دمعة فراق”.