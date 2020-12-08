فيديو.. شبيهة دنيا بطمة تثير سخرية رواد السوشيال ميديا

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشابة مغربية ، تشبه إلى حد كبير مواطنتها الفنانة دنيا بطمة ، بل شبهها البعض بأنها صورة طبق الأصل من الفنانة الشهيرة.

وأكدت الشابة خلال مقابلة تلفزيونية لها ، أن من يراها يشبهها بالفنانة دنيا بطمة، وأن هذا يسعدها كثيرا ، مشيرة إلى أنها تتمتع بجمال طبيعي ، ولم تجر أى عملية تجميل باستثناء البوتوكس والذي لا يعتبر من التجميل على حد قولها.

وأثار حديثها سخرية نشطاء مواقع السوشيال ميديا ، حيث أكد البعض على إجرائها أكثر من عملية تجميل وليست واحدة فقط ، لتصل إلى شكلها الحالي ، فيما اعتبر البعض أن حديثها على عدم إجرائها عملية تجميل هو تلميح صريح ضد دنيا بطمة، بينما تعجب فريق آخر من سعادتها وفخرها بتشبيهها بالفنانة المغربية التى يراها البعض بأنها ليست جميلة ، فى حين رأي آخرون إنها لا تشبة الفنانة المغربية.

وفى سياق آخر ، شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جمهورها مؤخراً ، بمقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وهى داخل غرفة الولادة لإنجابها ابنتها الثانية ليلي روز، ليقوم زوجها المنتج البحريني محمد الترك بقص الحبل السري لطفلتهما.