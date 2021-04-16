فيديو.. شام الذهبي تتحدث عن زواج والدتها أصالة للمرة الثالثة

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عن رأيها في زواج والدتها للمرة الثالثة، وذلك بعد أشهر من انفصالها رسمياً عن المخرج طارق العريان.

وأكدت شام، عبر برنامج “get real” مع الإعلامية كارول يمين،”شام” إنها لا تمانع في زواج والدتها إذا كان الأمر في صالحها قائلة: “لو يبسطها ويسعدها هحطه فوق راسي

أهم شي تكون مبسوطة وسعيدة”.

وانتشرت خلال الأيام الماضية أخبار عن زواج الفنانة أصالة للمرة الثالثة من سياسي مصري، وعلقت عليها أصالة، والتي أكدت لجمهورها أنها ستخبرهم بنفسها بكل جديد في حياتها.

وسبق لأصالة أن كانت متزوجة من المنتج أيمن الذهبي (والد شام وشقيقها خالد)، وأيضًا تزوجت من المخرج طارق العريان، الذي أنجبت منه طفليها آدم وعلي العريان، وأعلنت انفصالها عنه في بداية عام 2020.

وروت شام أنها كانت مع انفصال والدتها عن والدها، وأنها سافرت إلى سويسرا وأقامت في مدرسة داخلية، وأبلغت أصالة أن تتصل بها عندما تتم عملية طلاقها من والدها أيمن الذهبي.

وتحدثت شام عن حب أصالة لزوجها السابق طارق العريان، قائلة إنها تأذت نفسيًا بشكل كبير عندما انفصلت عنه، لأنها كانت “تحبه”.

وأضافت: “أخواتي الصغيرين علي وأدم كتير متعلقين بأمي، وأمي كانت بتحب طارق جدا وعلشان كدا هما شافوا اد ايه أمي تأذت نفسياً جدا ومجروحة”.

وأكدت شام الذهبي أنها تدعم والدتها حتى الموت، قائلة: “إن شاء الله بموت مشان أمي”، وذلك ردًا على دعمها لوالدتها عقب انفصالها عن طارق العريان، الذي ارتبط اسمه بعارضة الأزياء الأرمينية من أصل سوري، نيكول سعفان لاحقاً.

كما تحدثت شام عن قصة تحولها من ضحية للتنمر إلى “متنمرة” على حد قولها: “تعرضت للتنمر بالمدرسة في دبي، بسبب تركيزي على الدراسة فقط عندما كنت بالصف الثامن”.

وقالت: “بعد ذلك أصبحت أنا متنمرة، كان عندي غضب ولم أتمكن من معالجته بالشكل الصحيح. لذا تحولت إلى متنمرة”.

كما تحدثت ابنة أصالة عن كواليس خطوبتها قائلة: “كل حاجة مكنش مخطط لها أنا كنت متزوجة واتطلقت وخطبت وفسخت وفى كل دا كنت بتعلم حتى الشخص اللى تزوجته كنت صغيرة وبعرفه من 15 سنة حب الطفولة.. وحتى الآن لا يزال يتواصل مع والدتى ولكننا انفصلنا لأن كل شخص فينا يكتشف نفسه مع الوقت واكتشفنا أننا مختلفين”.

وتابعت: “هو اتقدملى وأنا اتفاجأت لأنه أحلى حاجة في الدنيا وكان عاملى مفاجأة حلوة أوى اخدنا وركبنا فلوكة فى النيل واتفاجأت بفلوكة تانية كلها ورد وفيها بوستر حاطط فيه صورتى وصورته.. فأنا تعرفت عليه منذ 4 أشهر ولكن كنت أعرفه من قبل لأن بيننا أصدقاء مشتركين.

وسبق لشام أنت تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، في 2014، وانتهت العلاقة بينهما بطلاق رسمي في 2018، لتعلن خطبتها في يوليو الماضي على الطبيب المصري معتز نصير، ولم تستمر تلك الخطبة إلا فترة قصيرة حتى تم فسخها، لتعلن مؤخرًا عن خطوبتها الجديدة من رجل الأعمال المصري أحمد هلال.