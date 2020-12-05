فيديو.. سيف نبيل يطرح أغنيته الجديدة “قلبك أسود”

المستقلة/ منى شعلان/ طرح النجم العراقي سيف نبيل أغنيته الجديدة بعنوان “قلبك أسود” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وأغنية قلبك أسود ، من كلمات محمد الجبوري، ألحان سيف نبيل، توزيع عمار عدنان. وميكس وماسترينغ عمر صباغ، أما الكليب فحمل توقيع حسين شعلان.

ويقول مطلع الأغنية: “يا قلبك قلبـك أسـود ولاحبـني مــن عرفتــك دمرتـني أحسن شغلة ريحتنـي من عفتك. بس مو بيدي اذا عينـي مــاتشـــوفـك بـالـي مـاينســى حروفك بس فهمني شلون أعوفك مو بيـدي”.

فى سياق آخر يستعد سيف نبيل ، لطرح دويتو غنائي على طريقة الفيديو كليب ، يجمعه بمواطنه المطرب على الغالبي ، ومن المقرر إطلاقه على موقع يوتيوب خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال سيف نبيل ، الغنائية فيديو كليب “لو” وحقق حتى الآن أكثر من 36 مليون مشاهدة ، على يوتيوب.