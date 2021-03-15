فيديو.. سميرة سعيد تطرح “متاهة” على يوتيوب

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الديفا سميرة سعيد ، كليب أغنيتها الجديدة “متاهة”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعد أغنية”متاهة ثانى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم” بحب معاك”، وهى من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.

أغنية “متاهة” هى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر وتقول كلماتها :

وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنا في متاهة

حاجات ماتت مع الايام .. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها

وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها .. حاجات دلوقتي بس لاقيتني فهماها

بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجي في إدينا بننساها

كان حلمنا طول عمرنا .. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا

كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتي الحب بيضرنا

يذكر أن سميرة سعيد، طرحت مؤخرا كليب أغنية “بحب معاك”، أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

والأغنية من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، ميكس وماستر إلهامي دهيمة.