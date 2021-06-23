فيديو.. سلمي حايك توجه رسالة لجمهورها بسبب فيلمها الجديد

المستقلة/- منى شعلان/ عبرت النجمة العالمية سلمى حايك عن فرحتها بتصدر فيلمها الجديد the Hitman’s Wife’s Bodyguard، شباك التذاكر الأمريكي، بعد أيام قليلة من طرحه بدور العرض السينمائي.

ووجهت النجمة البالغة من العمر 54 عامًا، الشكر لجمهورها من خلال فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة:” شكرا لكل شخص ذهب لمشاهدة الفيلم في السينما.. الفيلم يتصدر ليصبح رقم واحد في عطلة نهاية الأسبوع، شكرا لكم ولمن لم يري الفيلم بعد..عليك مشاهدته”.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017 ، و حصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، حيث يشهد فيلم الحركة الكوميدي “The Hitman’s Wife’s Bodyguard”، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد ، الذي يلعبه جاكسون ، في مهمة أخرى تهدد حياتهما ، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

 

 

 

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