فيديو.. سعر صادم لفستان بسمة وهبة في أولى حلقات برنامجها “العرافة”

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة برومو دعائي للحلقة الأولي من برنامجها الرمضاني الجديد “العرافة”، المقرر عرضه بعد الفطار مباشرة على قناة المحور.

وظهرت بسمة خلال الفيديو ، الذي نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، مرتدية فستانا أنيقا باللون الأبيض يحمل توقيع دار الأزياء العالمية “سينكو” ويبلغ سعره نحو 100 ألف دولار، وعلقت عليه :”انتظرونا في رمضان في أقوى المواجهات وأجرأ الحوارات وأجدد الأسرار الخاصة جدا بضيوفنا فقط وحصريا في العرافة علي قناة المحور”.

وبرنامج “العرافة” امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

كانت الإعلامية اعتذرت عن تقديم برنامج “قنديل أم هاشم”، الذي كان مقررا انطلاقه على شاشة قناة الحياة خلال الفترة المقبلة وينتمي لبرامج الهارد توك.

ويرجع السبب الرئيسي لاعتذار بسمة وهبة عن البرنامج هو انطلاق برنامج “يوم ليك” للإعلامية سمر يسري والذي يتشابه في محتواه مع فورمات برنامجها، لذا فضلت الاعتذار رغم تسجيل أكثر من حلقة.