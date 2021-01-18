فيديو.. سعد لمجرد يكشف كواليس إلغاء حفله في مصر

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المستقلة/ منى شعلان/ علق الفنان المغربي سعد لمجرد، على إلغاء حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في مصر في أكتوبر الماضي، قبل أن يتم إلغاؤه عقب حملة الهجوم التي تعرض لها القائمون على الحفل بسبب استضافة فنان متهم في قضايا اغتصاب.

وكشف لمجرد في لقائه مع برنامج “إم بي سي ترندنغ”، المذاع على فضائية “إم بي سي 4″، أن حفله الذي ألغي في مصر كان في الحقيقة مجرد فكرة لم تتأكد لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص يقفزون على الموجة ولكنه يتفهم ذلك تماما فليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها عمل ناجح موجة واسعة من الهجوم.

وأشار الفنان المغربي إنه لا يوجد خلاف بينه وبين أي شخص ولا يعلم من وراء حملات محاربته ولا يشغله الموضوع من الأساس ولكنه مدرك تماما أن أي عمل ناجح تصاحبه حرب، مؤكدة أنه يطمح العودة لمصر والغناء فيها وإذا لم تتح له الفرصة هذه المرة فربما في المرة القادمة.

وعبر سعد لمجرد عن حبه للجمهور المصري الذي كان داعما له منذ البداية وحتى الآن، مشيرا إلى مطالبات الجمهور المصري له للغناء باللهجة المصرية وهم لا يعرفون أنها كانت امنيته وتمكن من تحقيقها من خلال أغنية “عدى الكلام” وأنه كان سعيد الحظ بالتعاون مع أفضل الشعراء والملحنين أمير طعيمة وعزيز الشافعي والموزع توما في هذه الأغنية التي تعدت الـ119 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

 

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