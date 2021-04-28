فيديو.. “سبب اعتزالها وزواجها لمدة 17 يوماً” أسرار تعرض لأول مرة عن نجوي فؤاد

المستقلة/- منى شعلان / كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد لأول مرة سبب اعتزالها الرقص وقالت أنا مكنتش برقص بإثارة أمام الحضور وأيضاً ملابسي لم تكن مثيرة، ولم أشاهد نظرة الإثارة في أعين المشاهدين، واعتزلت بسبب طلب أحد الأشخاص أن أرقص على أغنية “الأساتوك” وهي أغنية خليعة بالنسبالي.

وأصافت نجوى فؤاد، خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، إنها منذ بداية مسيرتها الفنية جعلت حياتها الشهرة والفن، مؤكدة أنه رغم الشهرة والعمل بمجال الفن إلا أن افتقاد الأمومة كان يمثل لها وجعا كبيرا في حياتها الشخصية قائلة: “كنت خائفة على جسمي وكنت خايفة اتخن وأنا لسه ببدأ.. ومكنش في عمليات التجميل دي”.

وأوضحت أنها حملت 3 مرات وأجهضت جنينها، مشيرة إلى أنها لم تكن تحافظ على حياة جنينها وبسبب عملها كان يتم إجهاض الطفل طبيعيا بسبب حركات الرقص والمجهود الكبير.

وتابعت: “لم يطلقني أحمد فؤاد بسبب الإجهاض ولكن كان عايز أولاد وأنا اتجوزت قاصرة وكان عايز طفل عشان هو وحيد”، مؤكدة أنه ساعدها في دخول مجال الفن، كما أنه تزوج من بعدها وأنجب أطفال.

وأكدت أنها لم تتزوج من “محمد الملا” عرفي، وخطبت له فقط ولم تكتمل علاقتهما، مشيرة إلى أنها تزوجت من اللواء محمد السباعي في السر، كما أنها تخلت عن الرقص بسببه، وأنها تزوجته ثم تعرض لأزمة قلبية.

وروت نجوى فؤاد، إنها تعرضت للضرب بالقلم في حفل زفاف بنت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، متابعة: “ضربوني بالقلم عشان طيرت الحمام.. ورقصت قدام رؤساء كتير منهم عبد الناصر والسادات والملك حسين وكارتر”.

وأضافت أن عمها الذي يدعى “سيد” كان يحمل معه سكين حاد لقتلها بعد زواجها أحمد فؤاد حسن، مشيرة إلى أنه دخل عليها غرفة النوم لقتلها لأنها راقصة: “أول ما شاف جوزي قاله انت بتعمل أيه هنا، وبعدها وراه شهادة الزواج”.

واعترفت نجوى فؤاد إن الراقصة سهير زكي أفضل راقصات جيلها، وكشفت أنها تزوجت الفنان الراحل أحمد رمزي لمدة 17 يومًا، قائلة: “خطفت أحمد رمزي من مراته واتجوزته 17 يوما، وانفصل عن زوجته وطلب الزواج مني، وتم كتب الكتاب في نفس اليوم”.

واستطردت: “تزوجت أحمد رمزي ما أدى إلى انفصاله عن مراته وبعد التصالح مع زوجته باكينام عاد لها مرة أخرى وقرر الانفصال عني”.

وأشارت نجوى فؤاد إلى أنها أحبت رشدي أباظة ولكنها لم تعجبه، مؤكدة أنه كان يحب تحية كاريوكا، متابعة: “قالي انتي خلة أسلك بيها سناني وكان سني صغير، وتحية كاريوكا رمت عليا الثلج من شقتها”.