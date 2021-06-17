فيديو.. زواج هند البحرينية من نجم السلة اللبناني كريم عز الدين

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت هند البحرينية ز واجها من لاعب كرة السلة اللبناني ونادي سترة البحريني كريم عزالدين، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت هند مقطع فيديو لها يتضمن لحظة نقل خاتم الخطوبة من يدها اليمنى إلى اليسرى، معلنة بذلك عن زواجها ، كما احتوى على لقطات رومانسية لهما خلال فترة الخطوبة، وعلقت هند على الفيديو، قائلة:”أنت لم تجعلني أقع في حبك فقط.. بل جعلتني أقع في حب نفسي“.

وكانت هند قد أعلنت عن خطوبتها في يوليو الماضي بطريقة غير مباشرة من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على “انستغرام” وهي ترتدي خاتم الخطوبة دون أي تعليق أو معلومات حول خطيبها، واكتفت بنشر صور دون أي تعليق منها على خبر خطوبتها.

و أصيبت هند في شهر مارس الماضي بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، وهي أول فنانة عربية تصاب بالفيروس، ودخلت على إثره إلى أحد مستشفيات العزل بالبحرين، وتم شفائها بعد قضاء مدة العزل، وظهور نتائج المسحات سلبية فيما بعد.

هند البحرينية من مواليد 5 مايو عام 1979، وهي فنانة بحرينية لقبت بـ”فراشة الخليج” و”بيونسيه العرب”، ودرست إدارة الأعمال في الجامعة، إلا أنها تركتها وتعاقدت مع إحدى الشركات لإصدار ألبومها الأول “هنـد 2000″، بعـد أن اكتشفها الملحن الكويتي أنور عبد الله والملحن عارف الزياني، الذي أطلق عليها اسـم “هنـد” بدلًا من اسمها الحقيقى “سهير”.

وتزوجت هند البحرينية عام 2002 من فهد أحمد، وأنجبت منه ابنها “عبدالله”، لكنهما انفصلا عام 2004، ومن ثم تزوجت في ديسمبر عام 2012 من اللبناني جورج نمر.

ويعد كريم عزالدين أحد أبرز نجوم المنتخب اللبناني لكرة السلة، وتعاقد في نوفمبر الماضي مع نادي سترة البحريني، قادما من باريس الفرنسي.