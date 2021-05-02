فيديو.. زهير مراد يكشف كواليس تصوير إعلان “شريهان” الجديد

المستقلة/- منى شعلان/ كشف مصمم الأزياء زهير مراد عن كواليس تصميمه للفستانين الذين ظهرت بهما الفنانة المصرية شريهان في إعلانها الذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري.

وقال زهير مراد تربطني بشريهان علاقة صداقة قديمة وكنا دائما على اتصال، وهي لديها منزل في بيروت وكثيرا ما تأتي له وتحب لبنان وتعبرها بلدها الثاني.

وأشار مصمم الأزياء في لقائه ببرنامج ” ETبالعربي” إلى أنه لم يجد صعوبة في التعاون مع شريهان فهي تعرف كثيرا ما يليق عليها ولديها خبرات كثيرة في ذلك المجال، وذلك سهل التعاون بينهما.

وأوضح زهير مراد أن شريهان كانت خائفة جدا قبل تصوير الإعلان لأنها لم تظهر على الشاشة منذ سنوات طويلة، وكانت تريد أن تظهر في أبهى صورة، وأن الإعلان عبارة عن فيلم قصير يختصر كل المراحل التي عاشتها في حياتها.

وأضاف مصمم الأزياء: عملنا فستانين لشريهان من أجل الإعلان، الفستان الأزرق من حرير الشيفون ومليء بالحيوية والنشاط، ويساعد على الرقص والاستعراض ويعطي جرعة من الأمل، والفستان الابيض مطرز كله بالألماس واللؤلؤ، ويعبر عن المرأة القوية التي عندها عنفوان وسعادة وفرح في حياتها، واستغرق أكثر من 1000 ساعة في تصميهما.

واستعرضت شريهان رشاقتها في الإعلان، حيث ظهرت بشكل مبهج وطلة مميزة، في رسالة منها لجمهورها تدعوهم فيها للحب والتفاؤل، وعدم الاستسلام لمتاعب الحياة، حيث سردت من خلال الإعلان الحادث الذي تعرضت له في السنوات الماضية، والذي أدى إلى ابتعادها عن الساحة والأضواء.