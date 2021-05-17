فيديو.. “زعيمنا الفني”.. عادل إمام يتصدر تريند تويتر فى عيد ميلاده الـ81

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر هاشتاغ باسم “عادل إمام” تريند “تويتر” في مصر ، احتفالاً بعيد ميلاد الزعيم الـ81 الذي يوافق اليوم الاثنين، وتداول المغردون صور وفيديوهات للنجم عادل إمام متمنياً له بدوام الصحة والعافية.

كما حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الزعيم عادل إمام، حيث نشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعهما من مسلسل “عوالم خفية” عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، ويظهر في الصورة عادل إمام يقبل رأس صلاح عبدالله، وعلق قائلاً: “باسِتك العافية والسعادة مع إن أنا اللي غلطت في حقك، لكن الكبير كبير برضو والمسامح كريم، قولوا لنجم النجوم كل سنة وأنت دايمًا بخير، وإحنا هنقوله كل سنة وأنت نجمنا وحبيبنا وعمنا وصاحبنا وكل عام وأنت عادل إمام”.

ونشر رامي مقطع فيديو لوالده الزعيم يضم أبرز شخصياته التي قدمها في مشواره الفني بدايةً من عقد الستينيات حتى الألفية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وعلق قائلًا: “عيد ميلاد أبويا الزعيم عادل إمام”.

كما هنأت الفنانة هالة صدقي الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده ، ونشرت هالة صورة لها مع الزعيم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام وعلقت عليها قائلة: “زعيمنا الفني، ورمز مهم جدًا لمصر، كل سنة وأنت طيب، ودائمًا بتسعدنا بتاريخك المشرف”.

كما احتفلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بعيد ميلاد النجم المصري عادل إمام ، والثناء على دوره في رسم البهجة على وجوه الجميع، ودعم القضايا الإنسانية، فضلاً عن الاستمرار فى مساندة قضايا اللاجئين في كل أنحاء العالم بدون كلل أو ملل.

ونشر الحساب الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، على “تويتر”، صورة للزعيم عادل إمام خلال إحدى جولاته في أفريقيا، ووجهت التهنئة له: “لقد عودنا دائمًا أن يرسم البهجة على وجوه الجميع، وأن يدعم القضايا الإنسانية بكل جهُد وحب، كان ومازال يُساند قضايا اللاجئين في كل أنحاء العالم بدون كلل أو ملل “.

وتابعت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين برسالة التهنئة: “نحتفل معكم اليوم بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، سفير النوايا الحسنة لدى مفوضية اللاجئين، ونتمنى له عامًا سعيدً”.

ويحتفل زعيم الكوميديا عادل إمام، اليوم الإثنين بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 17 مايو 1940، وخلال مشوار حافل بالعطاء الفنى الزاخر قدم العديد من الأعمال التى لن تمحى من ذاكرة الفن، وسنوات طويلة تمكن خلالها الزعيم من البقاء على قمة الهرم الفني في مصر والوطن العربى وذلك بفضل أعماله المميزة وموهبته الكبيرة، وذكائه فى اختيار نوعية أدواره مما جعله يتربع على عرش النجومية طوال السنوات الماضية سواء في المسرح والسينما والتليفزيون.

ولد الزعيم بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية انتقل الى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية حصل على بكالوريوس الزراعة فى جامعة القاهرة.

وشارك فى عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لا يزال طالبا بالجامعة وكانت الأدوار صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي، قدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967.

وقدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي ثم مسرحية شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت الى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999 وأسندت له أدوار البطولة ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحه، أحلام الفتى الطائر.

وعلى مستوى السينما شارك الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم “لصوص لكن ظرفاء”عام 1968 ثم فيلم البحث عن فضيحة عام 1973 مع ميرفت أمين وسمير صبرى وتصدر عادل إمام البطولة المطلقة منذ منتصف السبعينيات إلى اليوم.

وقدم الزعيم 8 مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة وكانت البداية بمسلسل “فرقة ناجى عطا الله” عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل “العراف”، و”صاحب السعادة” عام 2014، و”أستاذ ورئيس قسم” عام 2015، و”مأمون وشركاه” عام 2016، و”عفاريت عدلى علام” عام 2017، وأخيراً “عوالم خفية” عام 2018، وأخيراً “فلانتينو” عام 2020.

جدير بالذكر أنه تم مؤخرًا عرض مسرحية “بودي جارد” لعادل إمام على منصة شاهد، بعد أن ظلت حبيسة الأدراج طوال 11 عامًا، وكان تم عرض المسرحية لأول مرة على خشبة المسرح عام 1999.