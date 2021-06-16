فيديو.. ريهام سعيد تصاب بمرض مزمن

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، إصابتها بمرض السكري، في فيديو لايف بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قالت ريهام: “كنت دايما بتكلم عن الصحة وأقول أنها أهم حاجة، وطلع الصحة مربوطة بالحياة اللي انت تختارها، طلعت تحاليلي مفيش اوحش من كدة والحمد لله، وهو من التحاليل اللي ضايقتني أوي بخصوص السكر”.

وأضافت: أنا اكتشفت أن جالي سكر ودي حاجة لا ألوم عليها حد غير نفسي، لأن أنا اللي حملت نفسي فوق طاقتي وكنت دايما بقول أن ربنا مش بيدي حد حاجة غير على قد طاقته.. السكر للأسف حاجة بشعة ولازم تحارب وما تاكلش وما تزعلش ودي حاجة صعبة أوي وسط اللي بنعيشه حاليا، لأن إحساس الظلم أكتر حاجة توجع وبتضايق، وعايزة أنصحكم ما تجوش أبدا على نفسكم ومفيش حاجة مستاهلة لأن كله بتدابير ربنا، وأهم حاجة لو ليكم أعداء زي ما الرئيس قال: لما تكون عايز ترد على منتقديها ما تقعدش ترد على كل واحد”.

وتابعت: طول عمري مكرسة نفسي إني أساعد الآخرين، لكن أول مرة أبقى مكلفة إن أنا اللي بتعالج، وقضيت 20 سنة أخلي بالي من الناس ومن شغلي ومن أقاربي وعائلتي، لكن جاء الوقت اللي أخلي بالي فيه من نفسي.

وأردفت: عندي النية إني أبقى ناجحة أكتر، ولكن أنا كنت عاطفية أوي أرد بسرعة وعايزة اجيب حقي.. لكن خلاص مش هضيع عمرى علشان معنديش حد يربيلي عيالي، فعلى الأقل أقف جنب ابني وأنا بصحة كاملة.

واستطردت: كل حد ضايقني وحرق دمي هو اللي أدى أن يجيلي السكر، صاحية عايزة افطر لقيت انه مينفعش اكل عيش ولا فاكهة، انا جالي السكر، الدكتور قالي اخد حباية بعد كل وجبة، حاجة تزعل طول عمري بساعد الناس واحاول اعالجهم اول مرة انا اللي احتاج اتعالج الحمدلله يا رب انك بتخليني اخد بالي من نفسي، ولازم كلكوا تخلوا بالكوا من نفسكوا، انا هوفر وقت كبير ليا ومش هفكر في المسؤوليات والمشاكل والقضايا والناس اللي بتتبلى عليا.

وخلال الفيديو، شاهد سعد الصغير اللايف، حياته ريهام سعيد قائلة: “سعد الصغير بيتفرج عليّ، وسعد من أجدع الناس اللي شفتها في حياتي، أنا جالي سكر يا سعد”، مضيفة: “سمحت للناس يضايقوني طوال 20 سنة بدون وجه حق، وسمحت لنفسي بغبائي إني أضايق نفسي، لكن جاء الوقت اللي أخلي بالي فيه من نفسي وأوفر وقت كتير لي من غير أولادي أو شغلي ومن غير ما أهتم مين اللي بيتبلى عليّ ومين اللي بيهاجمني.. ربنا ينصرني على أعدائي اللي معرفش هم أعدائي ليه، ومش ذنبي إني ناجحة وأن اسمي رنان”.

واختتمت: “لما وصلتني التحاليل حبيت أقولكم خلوا بالكم من نفسكم ومفيش حاجة في الدنيا مستاهلة لأن كل حاجة هتعدي، وما تاخدوش فوق طاقتكم، لأن ربنا عارف أنه بيدي كل واحد حاجة عارف إنه هيتحملها.. ما تضايقوش نفسكم أبدًا”.