فيديو.. رولا سعد تعلن تفاصيل خطوبتها والجمهور يهاجمها

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المستقلة/ منى شعلان/ روت الفنانة اللبنانية رولا سعد، تفاصيل خطوبتها من مهندس سورى من أصل فلسطيني يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية ويدعي يحيى ، حيث تمت الخطبة  رسميًا، خلال احتفالات الكريسماس ورأس العام الجديد 2021، مؤكدة أن الاحتفال بخطوبتها تم بشكل مفاجئ، وضمّ الحفل أقرب أصدقائها المقربين وشقيقتها وأولادها.

وقالت رولا سعد، في تصريحات تلفزيونية، أنها تحب خطيبها وهو أيضاً ، ويمتلك أسلوبًا خاصًا ويهتم بها، قائلة: “لما تتعرف على الحب الحقيقي بتحس أنك عمرك ما حبيت في حياتك من قبل”.

ومع ظهور الفنانة اللبنانية وإعلان خطوبتها ، هاجمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغير ملامحها إلى حد كبير لخضوعها لأكثر من عملية تجميل، كما شبهها البعض بالفنانة صفية العمرى ، والفنانة مها المصري، بينما سخر آخرون من طريقة حديثها.

من ناحية أخرى حققت رولا سعد، من خلال كليب أغنيتها الجديدة “لاغينى تلاقينى”، أكثر من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها من شهر نوفمبر الماضي على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخرى ومن إخراج زياد خورى.

يذكر أن رولا، كانت قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة “دكان شلاطة” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية، من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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فيديو.. رولا سعد تعلن تفاصيل خطوبتها والجمهور يهاجمها

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