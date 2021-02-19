فيديو.. رغم برودة الطقس.. إليسا تلعب وسط الثلوج برفقة كلبها

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها ومحبيها بفيديو لها وهى تلعب وسط الثلوج برفقة كلبها رغم برودة الطقس ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

واستعانت إليسا بأغنيتها “هنغني كمان وكمان”، كخلفية للفيديو، وعلقت عليه قائلة:”يوم مميز ومضحك بين الثلوج، في بلدى الحبيبة لبنان”.

وفى سياق آخر وجه الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” السعودية، سالم الهندي، رسالة إلى إليسا، بالتزامن مع قرب انتهاء عقدها معها.

وقال الهندي في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “حرام أن الشيء الناجح يتم اللعب به، وعلاقتنا مع إليسا قصة نجاح، ومن الجميل تستمر أن قصة النجاح تستمر وأبوابنا مفتوحة، خاصة وأن علاقتنا ممتازة معها وهناك الكثير من الاتصالات بيننا”، مشيراً إلى إن إليسا لديها العديد من الألبومات من الغنائية في شركة “روتانا”، والتي وصفها بأنها “أبناؤها”.

ونفى سالم الهندي إن كان سبب تأخر انتهاء عقد إليسا هو “الشرط المادي”، موضحا أن السبب هو فيروس “كورونا” المستجد الذي تسبب تعطيل العديد من مشروعات شركة “روتانا”.

واختتم رئيس شركة “روتانا” سالم الهندي رسالته إلى إليسا، قائلا: “كلنا نحبك والله يوفقك دائما، ومتألقة وناجحة”.

يشار إلى أن إليسا أطلقت “بودكاست إليسا” على تطبيق “أنغامي”، وهو عبارة عن حلقات تحكي فيها عن أسرار من حياتها وطفولتها، ويتضمّن 12 حلقة تبث واحدة كل أربعاء.

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