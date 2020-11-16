فيديو.. رد غير متوقع من الفنان “حسن يوسف” على شائعة وفاته

المستقلة/ منى شعلان/ علق الفنان الكبير حسن يوسف، على شائعة مرضه التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلًا: “أنا بخير الحمد لله رب العالمين، وبصحة جيدة ، وهذه الشائعة ليس لها أساس من الصحة”.

وقال“يوسف”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على فضائية “دي إم سي” مساء اليوم الإثنين : “موتوا زوجتي النهارده، وكتبوا عبر السوشيال ميديا وداعًا شمس البارودي”، معلقًا: “كل يوم بيموتوا حد”، متسائلًا: “هل أصبنا مجتمع منزوع الضمير والأخلاق؟”

واستنكر يوسف ما يحدث قائلا: “فين الضمير والأخلاق يا خوانا.. افتحوا المصحف شوية”، مستكملًا: “الرسول، صلى الله عليه وسلم، نهى عن إن حد يروع الناس”، مستشهدًا بقول الرسول “لا يروع مسلم أخاه المسلم “، مُردفًا: ابني في أمريكا وبنتي في انجلترا وصحيوا على الخبر واتخضوا وده شئ ضد الشرع ، مؤكدًا أن شائعات المرض والموت تعتبر ترويع للمواطنين، وضد الدين الإسلامي.

وأضاف الفنان حسن يوسف، أن كل نفس ذائقة الموت، متابعًا: “الناس دي معندهاش فكرة عن الدين ولا بيقرأوا قرآن، كل ما يقومون به هو مخالف للدين ”، مؤكدًا أن شائعات وفاة الفنانين شيء ممنهج، ساخرًا: ” ليه مش بيقولوا الشائعات دي على الإعلاميين، ما عمرو أديب يفصل 4 حصنة مقالوش عليه أي شائعات ليه؟، أكيد هو هيرد عليا”.

وأكد حسن يوسف ، فى نهاية حديثه ، أن الشائعات تتسبب فى أذي نفسي كبير له ولأسرته ، قائلا:” ياريت الناس تبطل الإشاعات السخيفة دي، كما أن الكثير من الأصدقاء اتصلوا كي يطمئوا علي صحتي، ولا اعرف الاستفادة من نشر الشائعة ، مشيرة أنه بصحة جيدة وكذلك زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.