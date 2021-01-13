فيديو.. رحمة رياض تطرح “أتحداكم” عبر يوتيوب

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم “أتحداكم”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعاونت الفنانة العراقية في “أتحداكم” مع الشاعر عقيل العرد، والملحن علي صابر، والموزع ميثم علاء الدين، وتقول كلمات الأغنية: “مثلي ما تلكون مثلي ما تلكون وأتحداكم، على العموم انتهى كل شي وياكم چنت اظن دونكم ماكو هوا اصلا اتعافيت وجناحي قوا الماوفيت وياه خل يعذرني حيل اني والمرتاح ما نرهم سوا، منو كال الدنيا توكف على واحد دونكم مرتاح والله وقلبي بارد منو كال الدنيا توكف على واحد دونكم مرتاح والله وقلبي بارد”.

وشوقت رحمة جمهورها للأغنية، حيث طرحت منذ يومين البرومو ،عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، ولاقي تفاعلًا كبيرًا معها، ووصل عدد مشاهدته نحو ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة على طرحه.

وقام تطبيق “أنغامي” بالتعاون مع “سنابشات” بخلق فلتر خاص برحمة على نغمات أغنية “اتحدّاكم” الجديدة وذلك لأن رحمة فعالة أيضًا عبر حسابها الرسمي على “سنابشات” وتواكب جمهورها شخصيًا خاصةً في الخليج وفي المملكة العربية السعودية، ولأوّل مرّة في الشرق الأوسط قامت شركة وتري باستخدام تقنية تريلر على الفيديو على يوتيوب بينما كان الجمهور ينتظر خلال العد العكسي ويترقب بفارغ الصبر إطلاق الفيديو بالكامل.

يشار إلى أن الفنانة رحمة رياض إنضمت الى لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج “عراق ايدول” الخاص بمواهب الغناء العراقية، إلى جانب الفنانين حاتم العراقي وسيف نبيل.