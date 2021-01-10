فيديو.. رامي صبري يتحدى عمرو دياب والسبب أغنية

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطرب المصري رامي صبري وهو يغني أغنية “شكرا” بصوته، بعد أن طرحها المطرب عمرو دياب مؤخراً ضمن أغنيات ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ”.

حيث اعتبر الجمهور تصرف رامي صبري بمثابة تحدي للفنان عمرو دياب، والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، وخاصة أنه استخدم الكلمات الأصلية للأغنية التي غناها دياب بصوته، بينما اعتمد على توزيع مختلف ، عن التوزيع الأصلي للأغنية.

وعلق الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك” على غناء صبري للأغنية بصوته ، قائلاً: “الأغنية طالما نزلت رسمى يا شباب عادى جدا، أى حد من الفانز صوته حلو وبيعرف يغنى أو من زمايلنا المطربين والفنانين يغنيها ويعمل cover لأى أغنية بيحبها، ده شىء يسعدنا مفيش أى مُشكلة تماماً بالعكس نجاح للأغنية وربنا يزيد ويبارك ومستنى فيديوهات الأصوات الحلوة”.

وكان رامي صبري قد اتهم الملحن عزيز الشافعي، بمنح عمرو دياب أغنية “شكرا” ، رغم اتفاقه معه عليها، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”: ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سابنا وأغنية زي ما أنتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى.

ورد عزيز الشافعي علي اتهام صبري له عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك” قائلاً: “مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز”.

وأضاف الشافعي: “رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة) أحب دايما أشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، وبشكره على إستجابته لطلبي وقراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا، وبعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز أدي الموضوع أكبر من حجمه”.

و تابع: “بكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية “شكرا”، أما بخصوص “زي مانتي” فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه”.