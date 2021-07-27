فيديو.. راغب علامة يطلق أحدث أغانيه “فورًا غرام”

المستقلة/- منى شعلان/ أطلق المطرب اللبناني راغب علامة أحدث أغانيه بعنوان “فورًا غرام”، وذلك على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من إخراج فارس سخون وهى من إنتاج شقيقه خضر علامة وباك استيج للإنتاج الفنى، من كلمات تراث نمير، وألحان على سالم، وسجلها راغب باستديوهات ناصر الأسعد، وتم تصويرها فى أحد منتجعات بيروت.

وسبق وروّج راغب علامة للأغنية، حيث نشر مقطع فيديو قصيرًا بحسابه عبر “تويتر”، وعلق عليه: “رح ترجع تشرق شمس الحياة من جديد، ونرجع نغنّي ونفرح.. يوم 15 تموز، موعد أغنيتي الجديدة فورًا غرام، ألحان علي سالم، وكلمات تراث نمير. بتمنّى تنال إعجابكم يا حبايب القلب”.

وكانت آخر أعمال المطرب راغب علامة أغنية “انتوا أملنا” التي طُرحت مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، ومن كلمات الشاعر نزار فرنسيس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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