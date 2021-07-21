فيديو.. راغب علامة: وصية والدتي أحزنتني

المستقلة/- منى شعلان/ حل الفنان اللبناني راغب علامة ضيفا على برنامج “سهرانين” عبر “قناة ON” الفضائية المصرية بمناسبة عيد الأضحى.

وروى راغب علامة ذكرياته مع والدته وأبرز أحداث الطفولة، حيث قال: “أمي ربت 8 أولاد وكانت قيادية ووالدي كان موظفا بسيطا، متابعاً:” أمي كانت خائفة عليا من الغناء بسبب الأخبار التي تنشر عن بعض الفنانين مثل القبض على الفنان بتهمة تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه وعدها بأنها ستكون فخورة به”.

كشف راغب علامة عن وصية والدته التي تركتها قبل رحيلها والتي جعلته يحزن كثيرا بعد تنفيذها، مشيراً إن والدته أوصت بان يتم التبرع بكل أثاث منزلها الذي كانت تعيش فيه والذهب الخاص بها للأقارب.

وأضاف راغب علامة: “لما بدأت أشتغل وأتقاضى فلوس نقلت والدى ووالدتى لبيت أكبر، وحتى الآن رافض أبيعه من بعد وفاتهم، وأنا للأسف زعلت شوية من وصية والدتى، لأنها كانت موصيانا إننا نوزع كل حاجة وأغراضها الخاصة والدهب وفرش المنزل، بس ده زعلنى لأن كل ركن فيه ذكريات، بس أنا تمسكت بعدم بيع المنزل”.

وتابع راغب علامة: “أنا كنت مرتبط بوالدى ووالدتى، ولكن والدى كان طيب وأغلب وقته بيتسلى مع أصحابه وبيحب يلعب طاولة معه، لكن والدتى كانت قائد للعائلة كلها، وربت 8 أولاد وكانت بتوزع شغل البيت عليها وتنظيفه وفى موقف طريف بفتكره لها لما نزلت تشترى مشتريات فكنا بنتزحلق وقت تنظيف الأرض، وأنا بدفع شقيقى في اتجاه الباب وفى نفس الوقت رجعت وبتفتح الباب في نفس الوقت وراحت ضرباه على وجهه”.

واستكمل راغب علامة: “والدى ووالدتى كان صوتهم حلو، وكانت والدتى بتقولى أن مكنش بيجيلى نوم غير لما بتغنيلى لأم كلثوم، ووالدتى ندمت في الأول إنها عطلتنى عن مشوار الغناء بسبب خوفها عليا من انجرافى في تيار مش كويس، ولكن خليتها تعيش وهى فخورة بيا”.

وذكر الفنان اللبناني أن والدته توفيت منذ خمس سنوات ووالده توفي بعدها بشهر واحد.

ويستعد علامة لإصدار أغنية منفردة جديدة بعنوان “علشان دلعتك”، وهي من كلمات محمد البدري، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.