فيديو.. رأى صادم للفنان إيمان البحر درويش في بعض الفنانين

المستقلة/- منى شعلان/ قال الفنان المصري إيمان البحر درويش إنه ضد شطب مطربي المهرجانات الشعبية، لكن يجب أن يختاروا المعاني والألفاظ التي تليق بالمجتمع المصري، وذلك خلال تعليقه على صورة تجمع أوكا وأورتيجا.

وأضاف درويش خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها “العرافة”، المذاع على شاشة “المحور”: “نسيوا إنهم مصريين وشايلين اسم مصر، لكن الحل مش إننا نشتمهم ونوقفهم، لكن نقدم البديل الجيد والناس تختار”.

وأكد الفنان إيمان البحر درويش إنه يعشق الفن الذي تقدمه الفنانة شيرين عبد الوهاب، مضيفا: “بس مختلف مع لسانها قائلاً:” قلت لها لسانك هيضيعك، كنت بنصحها عشان متخسرش حد، وتعدت عليّا لفظيًا لما كنت نقيب الموسيقيين”.

وحول تامر حسني أوضح درويش : “مش نجم الجيل، مش هنسيبها بقى من الألقاب اللي ملهاش معنى دي، زي موسيقار الأجيال، وهو ناجح كمطرب وناجح في السينما”.

أما عن أنغام انتقد درويش تصريحات الفنانة المصرية بشأن إن الفن رسالة، وأردف: أنا غير معجب بيها، لازم أبقى كداب وأقول عظيمة”.

وكشف الفنان إيمان البحر درويش سر انتقاده للفنان الراحل نور الشريف بسبب مشاركته في فيلم “غريب في بيتي”، الذي كان يجسد فيه شخصية لاعب في نادي الزمالك، إذ قال في وقت سابق إنه لم يجيد اللعب بالكرة وأنه يلعب كرة القدم أفضل منه.

وأوضح درويش قائلا: “أي بني آدم بيلعب كورة بيعرف كويس من لمسة اللاعب في الكرة إنه لاعب أم لا، وأنا لاعب كرة على أعلى مستوى وعندي تسجيلات، وبلعب كرة زي كريستيانو وميسي ومحمد صلاح”.

وتابع: “جسم نور الشريف في هذه الفترة كان يجعل من الصعب أن يكون لاعب كرة، وكنت من أجمل لاعبي كرة القدم، والحضري لما شافني وأنا بلعب كرة قدم خماسي قالي مشفتش كده أبدًا، ومحترفتش لأني كنت في إسكندرية أما الأهلي والزمالك كانوا بس اللي مسيطرين”.

ويعد برنامج “العرافة” امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.