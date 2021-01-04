فيديو.. دينا الشربيني تخوض تحدى “كسر الأطباق” فى دبي

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت النجمة المصرية دينا الشربيني، برفقة النجمة الشابة سلمى أبو ضيف، فى تحدى “كسر الأطباق”، فى أحد مطاعم إمارة دبي بالإمارات العربية، وذلك أثناء تواجدهما للإحتفال بلية رأس السنة.

وفى سياق آخر، تستعد الفنانة دينا الشربيني، لتصوير دورها فى مسلسل “قصر النيل” ، خلال الفترة المقبلة ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل ، ويشارك عدد كبير من النجوم بجانب دينا الشربينى، وهم ريهام عبد الغفور، صبرى فواز، عمر السعيد، ناردين فرج، نبيل عيسى، ومحمد حاتم، صلاح عبد الله، والبزاوى، محمد محمود عبد العزيز، أحمد مجدى.

يذكر أن دنيا الشربينى انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم “ثانية واحدة” مع سوسن بدر، ومحمود حميدة، وأحمد الفيشاوى، ونجوم أخرين، إخراج أكرم فريد.

ويشار إلى أن دينا الشربينى قدمت آخر أعمالها “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت ، وتم عرضه فى رمضان الماضي.