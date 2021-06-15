فيديو.. خالد الصاوي يقوم ببطولة أول مسلسل من تأليف تركي آل الشيخ

المستقلة/- منى شعلان/ يستعد الفنان المصري خالد الصاوي، لبطولة أول مسلسل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وهو مسلسل بعنوان “الثمانية”، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المُقبلة.

وقال الصاوي، في مقابلة مع برنامج ET بالعربي: “خلال أيام نبدأ مسلسل الثمانية، تأليف المستشار تركي آل الشيخ، من إنتاج مجموعة mbc، وإخراج أحمد مدحت، وبمشاركة النجم صديقي آسر ياسين وغادة عادل ونجوم آخرين”.

كما كشف أنه يُحضّر لمسلسل آخر بعنوان “أعمل إيه” ما زال في مرحلة الكتابة، من تأليف محمد الحناوي، لكنه رفض أن يكشف عن تفاصيل العمل، قائلًا: “خليه مُفاجأة”.

ويقدم الصاوي أيضًا فيلمًا بعنوان “200 جنيه” للمخرج أحمد أمين، والذي يتضمن قصصًا مُختلفة بين الكوميديا والتراجيديا بمُشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

وفى سياق آخر أعرب الفنان خالد الصاوي، عن استيائه بشأن ما تم تداوله حول تحقيق فيلمه الأخير “للإيجار”، الذي بدأ عرضه في السينما نهاية مايو الماضي، صفر إيرادات، قائلًا: “مفيش حاجة اسمها صفر إيرادات طالما واحد قطع تذكرة، المعلومات دي تحتاج إلى مراجعة”.

وتدور أحداث فيلم “للإيجار” في إطار تشويق كوميدي عن “الوحدة والعزلة” حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

فيلم “للإيجار” شارك في بطولته مع خالد الصاوي، مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: شيري عادل، محمد سلام، ياسر الطوبجي، هايدى رفعت، عصام السقا، وآخرون، وهو تأليف وإخراج إسلام بلال، وإنتاج مشترك بين محمد حمادي ومحمد دياسطي.

 

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تعرف على المتأهلين للمرحلة النهائية بتصفيات آسيا للمونديال

رياضية

البرتغال تسحق المجر في يورو 2020

اخر الاخبار

فيديو.. خالد الصاوي يقوم ببطولة أول مسلسل من تأليف تركي آل الشيخ

رياضية

العراق يواصل مشواره في تصفيات المونديال رغم الخسارة ضد إيران

اخر الاخبار

فيديو.. الجمهور يساند ياسمين عبد العزيز بعد تصريحات بوسي شلبي

اخر الاخبار

نزار الفارس يتوعد رانيا يوسف: القادم صادم

اخر الاخبار

مصر.. ماذا أجاب محمد حسين يعقوب عن مصطلح خطير لشيخه ابن تيمية؟

اخر الاخبار

مصر.. ماذا أجاب محمد حسين يعقوب عن مصطلح خطير لشيخه ابن تيمية؟

اخر الاخبار

قتلى وجرحى فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين السورية

اخر الاخبار

سمية الخشاب توضح حقيقة ارتباطها بـ عمر كمال

اخر الاخبار

قطر تؤكد على أهمية توقيع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يحفظ حقوق الجميع.

اخر الاخبار

بوست مالون يحصل على أنياب مصاصي الدماء بمبلغ خيالي

اخر الاخبار

الدول العربية تدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي

اخبار العراق

للمرة الأولى في ذي قار .. استخدام الشاتلة الميكانيكية في زراعة الشلب

رياضية

فضيحة تلاعب تلاحق نجم النصر السعودي

رياضية

ميسي يعترف بالتخاذل أمام تشيلي

رياضية

لاعب برشلونة يدخل تاريخ منتخب إسبانيا