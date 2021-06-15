فيديو.. خالد الصاوي يقوم ببطولة أول مسلسل من تأليف تركي آل الشيخ

المستقلة/- منى شعلان/ يستعد الفنان المصري خالد الصاوي، لبطولة أول مسلسل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، وهو مسلسل بعنوان “الثمانية”، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المُقبلة.

وقال الصاوي، في مقابلة مع برنامج ET بالعربي: “خلال أيام نبدأ مسلسل الثمانية، تأليف المستشار تركي آل الشيخ، من إنتاج مجموعة mbc، وإخراج أحمد مدحت، وبمشاركة النجم صديقي آسر ياسين وغادة عادل ونجوم آخرين”.

كما كشف أنه يُحضّر لمسلسل آخر بعنوان “أعمل إيه” ما زال في مرحلة الكتابة، من تأليف محمد الحناوي، لكنه رفض أن يكشف عن تفاصيل العمل، قائلًا: “خليه مُفاجأة”.

ويقدم الصاوي أيضًا فيلمًا بعنوان “200 جنيه” للمخرج أحمد أمين، والذي يتضمن قصصًا مُختلفة بين الكوميديا والتراجيديا بمُشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

وفى سياق آخر أعرب الفنان خالد الصاوي، عن استيائه بشأن ما تم تداوله حول تحقيق فيلمه الأخير “للإيجار”، الذي بدأ عرضه في السينما نهاية مايو الماضي، صفر إيرادات، قائلًا: “مفيش حاجة اسمها صفر إيرادات طالما واحد قطع تذكرة، المعلومات دي تحتاج إلى مراجعة”.

وتدور أحداث فيلم “للإيجار” في إطار تشويق كوميدي عن “الوحدة والعزلة” حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

فيلم “للإيجار” شارك في بطولته مع خالد الصاوي، مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: شيري عادل، محمد سلام، ياسر الطوبجي، هايدى رفعت، عصام السقا، وآخرون، وهو تأليف وإخراج إسلام بلال، وإنتاج مشترك بين محمد حمادي ومحمد دياسطي.