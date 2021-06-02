فيديو.. حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية

المستقلة/-منى شعلان/ طمأنت الفنانة المصرية حورية فرغلي، جمهورها على حالتها الصحية بعد مرور فترة قصيرة على العمليات الجراحية التي خضعت لها بأمريكا من أجل إصلاح أنفها.

وشاركت حورية فرغلي جمهورها بفيديو جديد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة:”كل سنة وانتوا طيبين، ميرسى أوى على كميه الرسائل اللى عمالين تبعتهالى، شكراً على دعمكم ليا ودعواتكم وسؤالكم عليا طول وأنا مسافرة وحتى بعد ما رجعت، أما تطورات العلاج والنقاهة عاوزة اقولكوا ان انا زى الفل، الدكتور مبسوط جداً وأنا مبسوطة جداً، حاستي الشم والتذوق رجعتلى تانى وصوتى مبقاش مخنف وبقيت أنام وأنا بتنفس من مناخيرى”.

وأضافت حورية: “الحمد لله يا رب، ربنا رجعلى النعمة دى تانى، أنا بس احب اطمنكم ان انا زى الفل وعندي كمية طاقة كبيرة أوى وأنا داخلة على شغل كتير، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليكوا وأنا دايما معوداكوا أن مش بعمل حاجة عادية”.

وكشفت حورية فرغلي أمس، فى تصريحات لها، تكاليف العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح أنفها، والتي وصلت إلى 4 ملايين ونصف المليون جنيه لافتة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل التكلفة الإجمالية لرحلة العلاج التي تضمنت جلسات أكسجين بعد العملية والفندق الذي أقامت به لافتة إلى أن هناك ملايين من الجنيهات أنفقتها هناك.

أما فيما يتعلق بتلقيها مساعدة مادية من قبل البعض أشارت حورية فرغلي إلى أنها لن تقبل على نفسها مساعدة مالية من أحد ولن تطلبها، مضيفة “مش محتاجة، ومش هاخد حاجة من حد”.

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة.

وخضعت حورية فرغلي قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.