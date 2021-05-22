فيديو.. حورية فرغلي تتحدث عن زيجتها الوحيدة عقب وفاة خطيبها

المستقلة/- منى شعلان/ تحدثت الفنانة المصرية حورية فرغلي لأول مرة عن تفاصيل زيجتها الوحيدة عقب وفاة خطيبها الأول.

و قالت حورية فرغلي خلال حوارها مع برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي إن لديها مشكلة وهي أنها كانت تقارن دائما بين من يدخلون حياتها وبين خطيبها الذي رحل قبل زفافهما بيوم واحد وهو بعمر 22 عاما.

وأشارت حورية إلى أنها لم تتعافى بسهولة بعد وفاة خطيبها وظلت في حالة حزن فترة طويلة لافتة إلى أن وفاة خطيبها سببت لها صدمة لأنها لأول مرة تتعرف على شخص ويتوفاه الله، وأضافت “كل اللي ماتوا في عيلتي ماتوا قبل ما أتولد.. أول مرة أعرف حد يموت وحد عشقته وكان أول حب في حياتي”.

أما عن زيجتها عقب وفاته قالت حورية “دا كان لازم يقتلني عشان كنت بناديه باسم اللي مات، هي كانت غلطة وكان لازم الواحد يستنى شوية”، مشيرة إلى أن والدتها حاولت إقناعها بالزواج كي تنسى حبها القديم وتتعافى.

وكشفت الفنانة المصرية خلال حديثها عن ذهابها لدكتور نفسي فى أمريكا، قائلة:” كنت أدعو الله أن أموت وكنت أسأل نفسي “أنا عايشة ليه” فبعد وفاة خطيبى الذى كان حب عمرى ، تزوجت لمدة ثلاثة أشهر بناء على رغبة والدتى، ثم انفصلت، واتخطبت بعدها، ولكن فسخ الخطوبة، بعدما شاهد مشهد الكمبيوتر فى فيلم كلمنى شكرا.

من ناحية أخرى كشفت الفنانة المصرية عن تعرضها للسحر قائلة: أنا لا أخاف من السحر وتعرضت له عقب مسلسل ساحرة الجنوب وأعياني للغاية ووزني أصبح ٤٩ كيلو وأخضروا لى شيخ يقرأ قرآن فوجد طلاسم سحر مدفون في حوض الزرع مكتوب فيه اسمى بالأحمر وفيه شعري ومكتوب حورية تمرض ويقف حالها ولا تنجب ولا تتزوج ورفض يقول لي من الذى عمل هذا السحر.

وأشارت حورية فرغلي خلال حديثها أن ربنا كتب عليها أنها لا تنجب بسبب مرض وراثي، وهي راضية بقضاء ربنا، واستأصلت ٧ اورام ليفية من الرحم .