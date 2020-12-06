فيديو.. حنان ترك تصنع الخبر مع ابنتيها داخل منزلها

المستقلة/ منى شعلان/ بعد فترة غياب دامت ما يقرب من عامين، عادت النجمة المعتزلة حنان ترك ، وبقوة إلى مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى ، حيث تشارك جمهورها بشكل يومي بصور أو فيديوهات لها.

وشاركت حنان ترك ، صباح اليوم ، جمهورها بفيديو جديد لها مع ابنتيها التؤام “مريم ومني” عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع “إنستغرام”، وظهرت خلال الفيديو وهى تعد الخبز لهما لتناوله فى الإفطار، وفى النهاية نشرت صورة من وجبة إفطارهم، وعلقت قائلة: “ولا أحلى من كدة فطار صباح الفل”.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة المعتزلة حنان ترك ، مسلسل “أخت تريز”، الذى عرض فى عام 2012 و تناول المسلسل العلاقة بين الأقباط والمسلمين من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتين، الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى “خديجة”، وتتوالي الأحداث وتتصاعد حتى تلتقيا دون أن تعرف كلا منهما الأخرى.

” الأخت تريز ” يشارك في بطولته الفنان سامي العدل، وحنان ترك ،وأحمد عزمي، ومحمود الجندي ، وسميرة محسن ، وتأليف بلال فضل، إخراج حسام الجوهري.