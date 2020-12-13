فيديو.. حلا الترك تحبس والدتها.. والأخيرة تستنجد بالإماراتية أحلام

المستقلة/ منى شعلان/ تفاقمت الأزمة بين الفنانة منى السابر وابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك ، بعد أن صدر في الساعات الماضية ، حكم بحبس الأم لمدة عام، بعد أن أقامت ابنتها “حلا” دعوى قضائية ضدها، واتهمتها بالحصول على مبلغ 200 ألف دينار بحريني، دون أن تقوم بإعادته.

وكشفت منى السابر ، تفاصيل ماحدث مع ابنتها عبر مقطع فيديو لها : “كلنا تعبنا وصرفنا على أهالينا، الولد يتربى على بر الوالدين مو يتربى على العقوق، هي تحاسب على فعلتها، مو دي حلا اللي أنا أعرفها، بزعل أحيانا من عيالي لكن لا أقطعهم من بعض، طالما ربنا عارف إن الحق معي، مو بستعطفكم، أنا أم انحرمت من ولادها”.

وتابعت: “بعمل ألف حساب قبل ما أعمل لايف، عشان أنا متربية، وربنا بياخد لي حقي، ما في شي بيضيع وربنا بيجيب الحق في الدنيا قبل الآخرة، صدر الحكم، أنا ما أنكرت إن ما أخدت فلوس، أنا أمها وأصرف عليهم، وما عندي مردود مادي، ولا تصلني النفقة منذ أكتر من سنة ونصف، أصرف من وين، ربنا يعلم شنو عايشة هذه الفترة، حتى مدرسة ابني عبدالله ما اندفعت مصاريفه ها الحين، المبلغ اللي بيطالبوني فيه 200 ألف و300 دينار بحريني، من وين أجيبلها، هالحين ما عندي أموال، صدر الحكم وفيه سجن سنة”.

و أضافت: “الموضوع يوجع كتير، رسالة أخيرة للآباء والأمهات اتصالحوا مع ولادكم علموهم المبادئ والأخلاق والإنسانية، وربوهم، قضيتي قضية رأي عام، أنا طلعت سبيت ولا قليت أدبي على حدا، وشوفتوا كيف انصب الغضب عليّ، وإني المذنبة، كل شيء تشترينه بالفلوس، إلا الأدب ماتقدري تشترينه، وأقول للجدة أنا لا أذيتك ولا رفعت عليكي قضايا، ولا سحبت ولادك منك، أنا كنت عايشة معكم ومتربية معكم، ليش كل هالحرب عليّ”

واستطردت: “نفقتي ما بتوصلني اللي هي فوق 15 ألف دينار، ومحاكم وقضايا ومشاكل، شنو أسوي، يضغطوا علي من كل جهة، ابني عبدالله معي، وحلا مع جدتها، وآخر مع أبوه، فرقوا الأولاد كل واحد منهم صار في مكان، حلا كانت تدري إني أخدت الفلوس لأصرف عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضافت :”ما بدي منها شي، ولا بدي منها تكلمني، ولا تبرني، لو معايا فلوس بعطيها، ولا مرة سمعت عن ولد رفع قضية على أبوه أو أمه”.

وطالبت والدة حلا، الفنانة الإماراتية أحلام بالتدخل لحل الأزمة: “أتمنى من أم فهد – الفنانة أحلام- ما عندي رقم تليفونها، أتمنى تتدخل في الموضوع وتكلم حلا، ما عندي مشكلة أعطيها الفلوس، بس بيعطوني نفقتي المتأخرة، كنت أبغي أربي ولادي في وضع طبيعي مع الأم والأب، أنا مش متزوجة زي أبيهم بعد الانفصال، المفروض يعيشوا معي”.