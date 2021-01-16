فيديو.. حقيقة ارتداء فيفي عبده الحجاب

المستقلة/ منى شعلان/ نفت الفنانة المصرية فيفي عبده، الأنباء المتداولة حول ارتدائها الحجاب فى الأونة الأخيرة، مؤكدة أنها مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة، وأنها لم ترتدي الحجاب كما أشيع، موضحة أن سبب وضعها غطاء على رأسها في الوقت الحالى لشعورها بالبرد القارس فقط.

وأطلت فيفي عبده على جمهورها عبر مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، أعلنت من خلاله أنها ستظهر في بث مباشر اليوم على قناتها الرسمية بـ”يوتيوب” و”سناب شات” و”انستجرام” و”تيك توك”.

وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: “‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزة أقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلوا الإشاعات حاجة إنعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا.. اسمعوا الفيديو.. باإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مرة أطلع منهم.. بحبكم قوي.

وطمأنت الفنانة فيفي عبده، جمهورها على صحتها، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، أدت إلى ملازمتها المنزل منذ أشهر، والمواظبة على كورسات علاج، حيث نشرت صورة جديدة لها من غرفتها بالمنزل، عبر خاصية استوري بحسابها بموقع “إنستجرام” معلقة عليها: “يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو اه والله العمر مش بعزقة أنا برد علي اللي بيقول انا في الانعاش بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك على فكرة”.

كما وجهت رسالة إلى جمهورها لتطمئنهم عليها قائلة :”كنت غايبة شوية عشان كنت تعبانة أوي ومش قادرة أرد بس دلوقتي الحمد لله بتحسن وبقيت كويسة وزي الفل وحبيت اطمنكم عليا”.