فيديو.. حقيقة ارتباط وائل كفوري بـ شانا عبود

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر اسم الثنائي وائل كفوري وشانا عبود، تريند محرك البحث الشهير “جوجل”، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول أنباء حول ارتباطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تجمعها سويا فى مناسبات فنية مختلفة وكان آخرها حفل زفاف جوزيف هيبة صديق وائل كفوري.

ويأتي هذا الظهور للثنائي كفوري وعبود بعد أن أكّد الشاعر حبيب بو أنطون أنهما يعيشان قصة حب، ملمحا إلى أن تُتوج بالزواج، بخاصة أنه انفصل عن زوجته الأولى أنجيلا بشارة.

ونشر حبيب أبو أنطون صورة للثنائي وعلق عليها بالقول: “يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة”.

وظهرت شانا عبود في العديد من المناسبات بصحبة وائل كفوري، حيث بدأ ظهورهما سويا منذ عامين، وتم تداول العديد من الأنباء حول ارتباطهما، إلا أن النجم اللبناني التزم الصمت حيال الأمر.

وكشف برنامج ET بالعربي أن شانا عبود والتي انتشرت صورها في السوشيال ميديا على إنها حبيبة وائل كفوري بل ذكر البعض أنها زوجته الجديدة هي الآن صديقته وهي سيدة أعمال في مجال القطاع المصرفي.

وافادت مصادر للبرنامج أن وضعها الاجتماعي مشابه لـ وائل فهي متزوجة ومطلقة ولديها ولد، بينما لـ وائل ابنتان من زواجه السابق من انجيلا بشارة.

وتمنى أحد أصدقاء وائل المقربين من خلال البرنامج لهما الارتباط مؤكدا أن شانا أعادت لـ وائل الهدوء وحسنت من نفسيته، بدليل انه عندما زار دبي مؤخرا أصبح يخرج ويسهر ويتواجد مع الناس في المطاعم عكس السابق عندما لم يكن يخرج من غرفته في الفندق الا لممارسة رياضة التنس.

وأكد البرنامج أيضاً أن وائل كفوري تعرف على شانا عبود وارتبط بها بعد خلافه وانفصاله عن زوجته، وبعدها افترقوا لفترة، لتعود علاقتهما من جديد.

تجدر الإشارة إلى أن النجم وائل كفوري، كان قد طرح أغنية “كلنا مننجر” من كلمات علي المولى وألحان جمال ياسين رامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، وهي شارة المسلسل اللبناني “داون تاون” الذي بدأ عرضه منذ بداية شهر يوليو، بعد أن تم تأجيله في رمضان بسبب عدم انتهاء التصوير الذي تأجل كثيرًا لظروف البلاد والحجر الصحي الذي سببته أزمة كورونا.