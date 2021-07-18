فيديو.. حسين الجسمي يطرح “حجة قلب”

المستقلة/- منى شعلان/ طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أغنية “حجة قلب”، من وحي موسم الحج.

تقول كلمات الأغنية:

حجَّت قلوبُنا إليك
من التياعٍ هزَّها الشوقُ إليك
فارحم إلهَ الكونِ ضعفَ قلوبِنا
واكتُب أجوراً في صحائفِنا لديك

هذا الوبا منعَ الحجيجَ مشاعراً
تهفو لَها أرواحُ كلِّ العالمين

الأغنية من كلمات وألحان أبوبكر الحبشي، وتوزيع ومكساج طارق عبدالجبار.

يذكر أن حسين الجسمي طرح قبل ثلاثة أيام أغنية “حته من قلبي”، من ألحانه، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله، وهي أول أغانيه المنفردة في صيف 2021.

 

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