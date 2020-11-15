فيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة بعنوان “لبة العيون”

المستقلة/ منى شعلان/طرح النجم الإماراتي حسين الجسمى أحدث أغنياته التي تحمل اسم “لبة العيون”، عبر قناته على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ويجدد فيها التعاون مع أشعار “جنان”، وهى من ألحان حسين الجسمي وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل ، وحققت أكثر من 200 ألف مشاهدة فى ساعات الأولى من طرحها.

وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي جاءت مطلعها: لبة العيون اللي سحرها ذبحني.. ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين.. ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني.. وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين..”.

يذكر أن آخر أغنيات النجم حسين الجسمى أغنية “بالبنط العريض” ، وحققت نسب مشاهدة عالية في الفترة الأخيرة حيث تخطت حاجز 275 مليون مشاهدة في أقل من 3 شهور على طرحها، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.